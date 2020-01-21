В комитете Госдумы оценили назначение Кравцова главой Минпросвещения

МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по образованию и науке Вячеслав Никонов считает, что Сергей Кравцов справится с должностью министра просвещения.
Ранее президент России Владимир Путин назначил главу Рособрнадзора Кравцова министром просвещения РФ, а ректора Тюменского государственного университета Валерия Фалькова - министром науки и высшего образования. В правительстве Дмитрия Медведева эти должности соответственно занимали Ольга Васильева и Михаил Котюков.
"С Валерием Фальковым близко не знаком. Хорошо, что ректор, знает отрасль. Познакомимся. Сергея Кравцова, напротив, знаю очень хорошо. Профи, опыт работы многолетний, эффективность высокая. Взаимодействие с комитетом Госдумы по образованию и науке неплохое. У него должно получиться", - заявил РИА Новости депутат.