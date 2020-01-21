В комитете Госдумы оценили назначение Кравцова главой Минпросвещения

"С Валерием Фальковым близко не знаком. Хорошо, что ректор, знает отрасль. Познакомимся. Сергея Кравцова, напротив, знаю очень хорошо. Профи, опыт работы многолетний, эффективность высокая. Взаимодействие с комитетом Госдумы по образованию и науке неплохое. У него должно получиться", - заявил РИА Новости депутат.