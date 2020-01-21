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Формирование нового правительства
2020-01-21T23:40+0300
https://ria.ru/20200121/1563694700.html
Новый глава Минвостокразвития рассказал о задачах ведомства
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РИА Новости

Новый глава Минвостокразвития рассказал о задачах ведомства

21:02 21.01.2020 (обновлено: 23:40 21.01.2020)
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© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкМинистр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов на заседании коллегии Министерства РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики в ММПЦ МИА "Россия сегодня" в Москве. 3 июля 2019
Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов на заседании коллегии Министерства РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики в ММПЦ МИА Россия сегодня в Москве. 3 июля 2019
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Глава Минвостокразвития Александр Козлов рассказал РИА Новости, что продолжит работу над поставленными перед министерством задачами в прежнем режиме, не сбавляя темпов.
"Задачи, поставленные перед министерством, сохраняются. Самая главная – это комплексное развитие дальневосточных и арктических регионов. Работаем в прежнем режиме, не сбавляя темпов. Спасибо руководителям за оказанное доверие", - рассказал Козлов.
Во вторник президент России Владимир Путин вновь назначил Козлова министром РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики. Козлов занимает эту должность с 2018 года.
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Формирование нового правительстваМинистерство развития Дальнего Востока РФ (Минвостокразвития)Правительство РФАлександр КозловРоссияПолитика
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