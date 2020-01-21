Новый глава Минвостокразвития рассказал о задачах ведомства

МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Глава Минвостокразвития Александр Козлов рассказал РИА Новости, что продолжит работу над поставленными перед министерством задачами в прежнем режиме, не сбавляя темпов.
"Задачи, поставленные перед министерством, сохраняются. Самая главная – это комплексное развитие дальневосточных и арктических регионов. Работаем в прежнем режиме, не сбавляя темпов. Спасибо руководителям за оказанное доверие", - рассказал Козлов.
Во вторник президент России Владимир Путин вновь назначил Козлова министром РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики. Козлов занимает эту должность с 2018 года.
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