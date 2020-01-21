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Мишустин рассказал о задачах, стоящих перед Минфином
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РИА Новости

Мишустин рассказал о задачах, стоящих перед Минфином

20:56 21.01.2020
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© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин во время встречи с членами российского правительства
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время встречи с членами российского правительства
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Перед Минфином России стоят колоссальные задачи, в том числе с учетом передачи в его ведение Росимущества, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства.
"Сегодня перед Минфином стоят очень обширные, серьезные задачи, колоссальные задачи. Скажу, например, сегодня, соответственно, подписан указ президента о передаче в Минфин Росимущества РФ, и многие другие элементы, которые дадут возможность министерству финансов работать эффективно над укреплением материальной базы и макроэкономической стабильности", - сказал он.
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