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Формирование нового правительства
2020-01-21T20:55+0300
https://ria.ru/20200121/1563694273.html
В комитете Госдумы надеются на дальнейшее сотрудничество с Чуйченко
https://cdn24.img.ria.ru/images/152108/70/1521087017_0:0:2702:1520_1036x0_80_0_0_9e1871488a1f0acbb512190bc1dfe489.jpg
РИА Новости

В комитете Госдумы надеются на дальнейшее сотрудничество с Чуйченко

20:54 21.01.2020 (обновлено: 20:55 21.01.2020)
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкКонстантин Чуйченко
Константин Чуйченко
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Константин Чуйченко. Архивное фото
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. В комитете Госдумы по госстроительству и законодательству надеются на дальнейшее сотрудничество с Константином Чуйченко в качестве министра юстиции, считают, что его опыт поможет наладить рабочие отношения, заявил РИА Новости первый зампред думского комитета Михаил Емельянов.
Ранее президент России Владимир Путин назначил Чуйченко министром юстиции.
"Чуйченко - опытный управленец, который поработал на многих должностях, хороший юрист, причем "кадровый" юрист по образованию. Мы надеемся, что его опыт поможет выстроить рабочие отношения с комитетом (по госстроительству) такие же, какие были у его предшественника, дальше будем двигаться, совместно работая над совершенствованием нашего законодательства. Никаких противоречий с Чуйченко у комитета никогда не было, пока он был руководителем аппарата правительства. Думаю, что эти хорошие отношения перейдут вместе с ним на новую должность", - сказал депутат.
Здание Дома правительства РФ
Вчера, 20:06Формирование нового правительства
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Формирование нового правительстваМихаил Емельянов (политик)Министерство юстиции РФГосдума РФКонстантин ЧуйченкоВладимир ПутинРоссияПолитика
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