В комитете Госдумы надеются на дальнейшее сотрудничество с Чуйченко

"Чуйченко - опытный управленец, который поработал на многих должностях, хороший юрист, причем "кадровый" юрист по образованию. Мы надеемся, что его опыт поможет выстроить рабочие отношения с комитетом (по госстроительству) такие же, какие были у его предшественника, дальше будем двигаться, совместно работая над совершенствованием нашего законодательства. Никаких противоречий с Чуйченко у комитета никогда не было, пока он был руководителем аппарата правительства. Думаю, что эти хорошие отношения перейдут вместе с ним на новую должность", - сказал депутат.