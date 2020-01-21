Мутко поблагодарил свою команду за добросовестную работу

МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Виталий Мутко после ухода с поста вице-премьера РФ поблагодарил свою команду за добросовестную работу, заявил, что трудился с полной отдачей.

Ранее президент России Владимир Путин подписал ряд указов, которыми назначил вице-премьеров нового правительства. Мутко в этот список не вошел.

"Сегодня мой последний рабочий день в Доме Правительства России, и я хочу от всего сердца поблагодарить свою команду, всех своих коллег за добросовестную работу. Мы трудились с полной самоотдачей и достигли немалых результатов", - написал Мутко на своей странице в соцсети Instagram.

Как отметил Мутко, снижаются ставки по ипотеке, строится все больше жилья, в том числе в пострадавших от наводнения районах Иркутской области. Также, по его словам, набран хороший темп расселения аварийных домов, по всей стране благоустраиваются десятки тысяч дворов, парков и набережных.

"Ну и главное - стройотрасль плавно переходит на новую систему финансирования, которая надежно защищает средства людей. Для "обманутых дольщиков" мы предусмотрели значительную поддержку, включая финансовую. Принятые правительством решения по "проблемным" домам будут доведены до конца. Уверен, государство и дальше будет уделять этой теме особое внимание", - подчеркнул Мутко.