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Возле здания Дома правительства РФ
Формирование нового правительства
2020-01-21T21:19+0300
https://ria.ru/20200121/1563693997.html
Мутко поблагодарил свою команду за добросовестную работу
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РИА Новости

Мутко поблагодарил свою команду за добросовестную работу

20:49 21.01.2020 (обновлено: 21:19 21.01.2020)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Виталий Мутко
Заместитель председателя правительства РФ Виталий Мутко
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Виталий Мутко после ухода с поста вице-премьера РФ поблагодарил свою команду за добросовестную работу, заявил, что трудился с полной отдачей.
Ранее президент России Владимир Путин подписал ряд указов, которыми назначил вице-премьеров нового правительства. Мутко в этот список не вошел.

"Сегодня мой последний рабочий день в Доме Правительства России, и я хочу от всего сердца поблагодарить свою команду, всех своих коллег за добросовестную работу. Мы трудились с полной самоотдачей и достигли немалых результатов", - написал Мутко на своей странице в соцсети Instagram.

Как отметил Мутко, снижаются ставки по ипотеке, строится все больше жилья, в том числе в пострадавших от наводнения районах Иркутской области. Также, по его словам, набран хороший темп расселения аварийных домов, по всей стране благоустраиваются десятки тысяч дворов, парков и набережных.
"Ну и главное - стройотрасль плавно переходит на новую систему финансирования, которая надежно защищает средства людей. Для "обманутых дольщиков" мы предусмотрели значительную поддержку, включая финансовую. Принятые правительством решения по "проблемным" домам будут доведены до конца. Уверен, государство и дальше будет уделять этой теме особое внимание", - подчеркнул Мутко.
Здание Дома правительства РФ
Вчера, 20:06Формирование нового правительства
Объявлен состав нового правительства
Также он пожелал новому составу кабинета министров удачи в работе и в решении других масштабных задач, поставленных президентом России Владимиром Путиным.
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Формирование нового правительстваВиталий МуткоПравительство РФРоссияПолитика
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