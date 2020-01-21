На северо-востоке Москвы произошел пожар в жилом доме

МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Пожар произошел в жилом доме в Сокольниках на северо-востоке Пожар произошел в жилом доме в Сокольниках на северо-востоке Москвы , один человек погиб, трое пострадали, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.

По его данным, возгорание произошло на кухне в квартире дома по адресу Большой Матросский переулок, дом 1.

"Спасено 3 человека, один из них ребенок", - сказал собеседник агентства.

Кроме того, эвакуированы два человека.