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На северо-востоке Москвы произошел пожар в жилом доме
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РИА Новости

На северо-востоке Москвы произошел пожар в жилом доме

20:47 21.01.2020
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© РИА Новости / Игорь Онучин / Перейти в фотобанкСотрудник МЧС РФ
Сотрудник МЧС РФ
© РИА Новости / Игорь Онучин
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Пожар произошел в жилом доме в Сокольниках на северо-востоке Москвы, один человек погиб, трое пострадали, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
По его данным, возгорание произошло на кухне в квартире дома по адресу Большой Матросский переулок, дом 1.
"Спасено 3 человека, один из них ребенок", - сказал собеседник агентства.
Кроме того, эвакуированы два человека.
В результате пожара пострадал мужчина, который после реанимационных действий скончался.
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