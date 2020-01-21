Азербайджан не получал предложений использовать TANAP для газа из РФ

"Пока таких предложений не было. Технически, конечно, это возможно... Наша инфраструктура может быть инфраструктурой общего пользования. Наши проекты, и российские - "Турецкий поток", концентрируются на турецкой территории. И оттуда могут идти по всем направлениям. Надо просчитать экономическую сторону", - сказал он.