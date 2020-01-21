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Азербайджан не получал предложений использовать TANAP для газа из РФ
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РИА Новости

Азербайджан не получал предложений использовать TANAP для газа из РФ

20:39 21.01.2020
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПрезидент Азербайджана Ильхам Алиев перед началом 5-го Саммита Восточного партнерства в Брюсселе
Президент Азербайджана Ильхам Алиев перед началом 5-го Саммита Восточного партнерства в Брюсселе
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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ДАВОС (Швейцария), 21 янв - РИА Новости, Мария Князева. Азербайджан не получал предложений использовать газопровод TANAP для российского газа, однако технически это возможно, кроме того, Азербайджан готов сделать соответствующие трубопроводы страны инфраструктурой общего пользования, заявил РИА Новости президент Азербайджана Ильхам Алиев в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе.
"Пока таких предложений не было. Технически, конечно, это возможно... Наша инфраструктура может быть инфраструктурой общего пользования. Наши проекты, и российские - "Турецкий поток", концентрируются на турецкой территории. И оттуда могут идти по всем направлениям. Надо просчитать экономическую сторону", - сказал он.
TANAP (Трансанатолийский трубопровод) и TAP (Трансадриатический газопровод) - части "Южного газового коридора", проекта поставки азербайджанского газа с каспийских месторождений в Турцию и Европу. Церемония открытия окончательной фазы TANAP состоялась 30 ноября 2019 года.
Первоначальная пропускная способность трубопровода TANAP составляет 16 миллиардов кубометров газа в год. Около 6 миллиардов кубометров будет поставляться в Турцию, остальное – в Европу, куда газ поступит после завершения строительства TAP приблизительно в начале 2020 года. Акционерами TANAP являются: ЗАО "Южный газовый коридор" - 51%, SOCAR Turkey Enerji - 7%, Botas - 30%, BP - 12%.
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