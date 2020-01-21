Собянин пожелал Хуснуллину успехов на новом посту

С 6 июня 2013 года Хуснуллин исполнял обязанности заместителя мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства, с 17 сентября 2013 года – назначен заместителем мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства.