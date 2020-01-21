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Возле здания Дома правительства РФ
Формирование нового правительства
2020-01-21T20:45+0300
https://ria.ru/20200121/1563693458.html
Собянин пожелал Хуснуллину успехов на новом посту
https://cdn21.img.ria.ru/images/realty/40838/21/408382103_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_6d86688c720f07d9e4c9074df8b79a12.jpg
РИА Новости

Собянин пожелал Хуснуллину успехов на новом посту

20:38 21.01.2020 (обновлено: 20:45 21.01.2020)
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© РИА Новости / Михаил Метцель / Перейти в фотобанкМарат Хуснуллин
Марат Хуснуллин
© РИА Новости / Михаил Метцель
Перейти в фотобанк
Марат Хуснуллин. Архивное фото
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Назначение экс-заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марата Хуснуллина зампредом правительства РФ - это высокая оценка его деятельности и работы стройкомплекса столицы, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
Хуснуллин во вторник был назначен на должность вице-премьера.
"Марат Хуснуллин сегодня назначен заместителем председателя правительства РФ. Считаю это оценкой работы строительного комплекса Москвы. И, конечно, высокой оценкой работы самого Марата Шакирзяновича. Желаю ему успеха на новом, очень важном поприще",- сообщил мэр на своей странице в Twitter, отметив, что желает ему успехов "на новом поприще".
С 6 июня 2013 года Хуснуллин исполнял обязанности заместителя мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства, с 17 сентября 2013 года – назначен заместителем мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства.
Здание Дома правительства РФ
Вчера, 20:06Формирование нового правительства
Объявлен состав нового правительства
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Формирование нового правительстваМарат ХуснуллинПравительство РФСергей СобянинМоскваРоссияПолитика
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