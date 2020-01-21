Собянин пожелал Хуснуллину успехов на новом посту

МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Назначение экс-заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марата Хуснуллина зампредом правительства РФ - это высокая оценка его деятельности и работы стройкомплекса столицы, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
Хуснуллин во вторник был назначен на должность вице-премьера.
"Марат Хуснуллин сегодня назначен заместителем председателя правительства РФ. Считаю это оценкой работы строительного комплекса Москвы. И, конечно, высокой оценкой работы самого Марата Шакирзяновича. Желаю ему успеха на новом, очень важном поприще",- сообщил мэр на своей странице в Twitter, отметив, что желает ему успехов "на новом поприще".
С 6 июня 2013 года Хуснуллин исполнял обязанности заместителя мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства, с 17 сентября 2013 года – назначен заместителем мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства.