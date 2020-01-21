Силуанов призвал уточнить нацпроекты с учетом новых задач

"Кроме того, хотел остановиться на следующем. Нам с учетом мер, которые определены в послании, необходимо уточнить план по реализации национальных целей развития - он утвержден правительством РФ. Но в связи с новой постановкой задач он требует корректировки. Второе: нам необходимо уточнить и те национальные проекты, которые мы реализуем с учетом новых задач, с учетом новых ресурсов и с учетом тех задач, которые нам не удалось решить в прошлом году и которые перешли для реализации на текущий год", - сказал он.