У российского премьер-министра будет девять заместителей

МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. У премьер-министра России будет девять заместителей, в том числе один первый, соответствующий указ президента России Владимира Путина цитирует пресс-служба Кремля.
"Установить, что председатель правительства РФ имеет 9 заместителей, в том числе одного первого заместителя председателя правительства РФ, заместителя председателя правительства РФ - полномочного представителя президента РФ в Дальневосточном федеральном округе и заместителя председателя правительства РФ - руководителя аппарата правительства РФ", - говорится в документе.
В предыдущем правительстве у экс-главы кабмина Дмитрия Медведева было 10 заместителей. Должность первого вице-премьера занимал глава Минфина Антон Силуанов, в ведение которого входил финансово-экономический блок правительства. Социальный блок в предыдущем составе кабмина курировала Татьяна Голикова. Замглавы кабмина Константин Чуйченко руководил аппаратом правительства, а Юрий Трутнев, являясь одновременно полпредом президента в ДФО, отвечал за развитие Дальнего Востока. Что касается остальных замов, Ольга Голодец в старом кабмине курировала вопросы культуры и спорта, Виталий Мутко - сферу строительства, Дмитрий Козак – промышленность и энергетику, Юрий Борисов занимался сферой ОПК, Алексей Гордеев – вопросами развития АПК, а Максим Акимов - цифровой экономикой, транспортом и связью.
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