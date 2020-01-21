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Возле здания Дома правительства РФ
Формирование нового правительства
2020-01-21T20:30+0300
https://ria.ru/20200121/1563692980.html
У российского премьер-министра будет девять заместителей
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РИА Новости

У российского премьер-министра будет девять заместителей

20:29 21.01.2020 (обновлено: 20:30 21.01.2020)
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и председатель правительства РФ Михаил Мишустин
Президент РФ Владимир Путин и председатель правительства РФ Михаил Мишустин
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин и председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. У премьер-министра России будет девять заместителей, в том числе один первый, соответствующий указ президента России Владимира Путина цитирует пресс-служба Кремля.
"Установить, что председатель правительства РФ имеет 9 заместителей, в том числе одного первого заместителя председателя правительства РФ, заместителя председателя правительства РФ - полномочного представителя президента РФ в Дальневосточном федеральном округе и заместителя председателя правительства РФ - руководителя аппарата правительства РФ", - говорится в документе.
В предыдущем правительстве у экс-главы кабмина Дмитрия Медведева было 10 заместителей. Должность первого вице-премьера занимал глава Минфина Антон Силуанов, в ведение которого входил финансово-экономический блок правительства. Социальный блок в предыдущем составе кабмина курировала Татьяна Голикова. Замглавы кабмина Константин Чуйченко руководил аппаратом правительства, а Юрий Трутнев, являясь одновременно полпредом президента в ДФО, отвечал за развитие Дальнего Востока. Что касается остальных замов, Ольга Голодец в старом кабмине курировала вопросы культуры и спорта, Виталий Мутко - сферу строительства, Дмитрий Козак – промышленность и энергетику, Юрий Борисов занимался сферой ОПК, Алексей Гордеев – вопросами развития АПК, а Максим Акимов - цифровой экономикой, транспортом и связью.
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Формирование нового правительстваДмитрий МедведевПравительство РФВладимир ПутинРоссияПолитика
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