Рубль не отреагировал на назначения в новом правительстве

Курс доллара расчетами "завтра" на 20.14 мск вторника растёт на 25 копеек, до 61,8 рубля, курс евро - на 23 копейки, до 68,56 рубля.

Незадолго до объявления состава нового кабмина курс рубля к доллару и евро замедлил снижение с 30 копеек до примерно 25 копеек. При этом мартовский фьючерс на нефть марки Brent на вечерних торгах также замедлил снижение с дневных потерь в 1,5% к уровню предыдущего закрытия до 0,83%, достигая 64,66 доллара за баррель.