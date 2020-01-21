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Возле здания Дома правительства РФ
Формирование нового правительства
2020-01-21T20:28+0300
https://ria.ru/20200121/1563692888.html
Рубль не отреагировал на назначения в новом правительстве
https://cdn21.img.ria.ru/images/156341/64/1563416408_0:0:3077:1731_1036x0_80_0_0_3bd1e4e5d8735ba5089698a035215f67.jpg
РИА Новости

Рубль не отреагировал на назначения в новом правительстве

20:28 21.01.2020
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© РИА Новости / Алексей СухоруковБанкноты номиналом 2000 рублей и монеты номиналом 5 рублей
Банкноты номиналом 2000 рублей и монеты номиналом 5 рублей
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Курс рубля отреагировал в целом нейтрально на назначения в новом кабинете министров страны, при этом отечественная валюта незадолго до соответствующих новостей сумела несколько компенсировать прежние потери вторника, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 20.14 мск вторника растёт на 25 копеек, до 61,8 рубля, курс евро - на 23 копейки, до 68,56 рубля.
Незадолго до объявления состава нового кабмина курс рубля к доллару и евро замедлил снижение с 30 копеек до примерно 25 копеек. При этом мартовский фьючерс на нефть марки Brent на вечерних торгах также замедлил снижение с дневных потерь в 1,5% к уровню предыдущего закрытия до 0,83%, достигая 64,66 доллара за баррель.
Здание Дома правительства РФ
Вчера, 20:06Формирование нового правительства
Объявлен состав нового правительства
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