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Возле здания Дома правительства РФ
Формирование нового правительства
2020-01-21T20:57+0300
https://ria.ru/20200121/1563692749.html
Мишустин поставил задачу добиться повышения темпов роста экономики
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РИА Новости

Мишустин поставил задачу добиться повышения темпов роста экономики

20:25 21.01.2020 (обновлено: 20:57 21.01.2020)
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© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Новый кабинет министров должен добиться повышения темпов роста российской экономики, для этого необходимо сначала добиться серьезных изменений предпринимательского климата и сформировать новый инвестиционный климат, заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
Указ президента о назначении Мишустина премьером вышел в прошлый четверг, 16 января, после того как правительство Дмитрия Медведева в полном составе ушло в отставку. Ранее во вторник был назначен новый кабинет министров.
"Хочу, чтобы мы точно думали о том, как оправдать доверие президента, наших людей на всех этапах нашей работы. И в непростых даже условиях, которые были, нам пришлось столкнуться с очень большими вызовами. Главное, как сказал президент, что сегодня была создана и прежними членами правительства устойчивая макроэкономическая ситуация для дальнейшего развития. Я надеюсь, что мы будем в своей работе опираться на эту ситуацию", - сказал он на встрече с кабмином.
"... Без сомнения, мы должны добиться повышения роста экономики, без которого невозможно достичь никаких результатов, а тем более результатов в социальной сфере. Для этого считаю первоначально необходимо добиться серьезных изменений климата в предпринимательстве и запустить новый инвестиционный климат", - добавил Мишустин.
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