Мишустин поставил задачу добиться повышения темпов роста экономики

"Хочу, чтобы мы точно думали о том, как оправдать доверие президента, наших людей на всех этапах нашей работы. И в непростых даже условиях, которые были, нам пришлось столкнуться с очень большими вызовами. Главное, как сказал президент, что сегодня была создана и прежними членами правительства устойчивая макроэкономическая ситуация для дальнейшего развития. Я надеюсь, что мы будем в своей работе опираться на эту ситуацию", - сказал он на встрече с кабмином.