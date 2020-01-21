Чуйченко назначили министром юстиции

С 2008 года эту должность занимал Александр Коновалов.

"Указ "О Министре юстиции Российской Федерации". В соответствии с пунктом "д" статьи 83 Конституции Российской Федерации назначить Чуйченко Константина Анатольевича министром юстиции Российской Федерации. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания", - говорится в документе.