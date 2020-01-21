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Формирование нового правительства
2020-01-21T20:38+0300
https://ria.ru/20200121/1563692643.html
Чуйченко назначили министром юстиции
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РИА Новости

Чуйченко назначили министром юстиции

20:24 21.01.2020 (обновлено: 20:38 21.01.2020)
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© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкКонстантин Чуйченко
Константин Чуйченко
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в фотобанк
Константин Чуйченко. Архивное фото
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назначил министром юстиции РФ Константина Чуйченко, сообщается на сайте Кремля.
С 2008 года эту должность занимал Александр Коновалов.
"Указ "О Министре юстиции Российской Федерации". В соответствии с пунктом "д" статьи 83 Конституции Российской Федерации назначить Чуйченко Константина Анатольевича министром юстиции Российской Федерации. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания", - говорится в документе.
Константин Чуйченко
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Формирование нового правительстваКонстантин ЧуйченкоРоссияПолитика
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