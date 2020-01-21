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Невестку Хрущева нашли мертвой в квартире в Москве, сообщили СМИ
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РИА Новости

Невестку Хрущева нашли мертвой в квартире в Москве, сообщили СМИ

20:15 21.01.2020 (обновлено: 23:51 21.01.2020)
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© РИА Новости / Перейти в фотобанкСемейный снимок семьи Никиты Сергеевича Хрущева, 1963 год
Семейный снимок семьи Никиты Сергеевича Хрущева, 1963 год
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Тело 85-летней супруги сына Никиты Хрущева Галины Шумовой обнаружили 18 января в московской квартире, сообщил канал РЕН ТВ.
Тело покойной нашел внук женщины Дмитрий Хрущев в квартире на Ломоносовском проспекте. Признаков насильственной смерти не обнаружено.
Галина Шумова была замужем за Сергеем Хрущевым, сыном первого секретаря ЦК КПСС. Она долгое время прожила с ним в США, однако после развода в 1977 году вернулась в Россию. С ней остались оба сына — Никита (1959 года рождения) и Сергей (1979 года рождения). Бывший супруг Шутовой после этого стал жить с Ольгой Крейдик.
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Сергей ХрущевНикита ХрущевМоскваРоссияОбщество
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