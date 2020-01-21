Силуанов, Мутко, Голодец и еще четверо покинули посты вице-премьеров

МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Антон Силуанов, Константин Чуйченко, Максим Акимов, Ольга Голодец, Алексей Гордеев, Дмитрий Козак, Виталий Мутко покинули должности вице-премьеров, некоторые из них остались в составе обновленного правительства России.
В частности, Силуанов остался по главе Минфина, а Чуйченко возглавил министерство юстиции, сменив на этом посту Александра Коновалова.
Президент России Владимир Путин подписал ряд указов, которыми назначил вице-премьеров нового правительства. Согласно указу, Андрей Белоусов стал первым заместителем председателя правительства, вице-премьером - руководителем аппарата правительства РФ назначен Дмитрий Григоренко, Юрий Трутнев назначен на должность зампредседателя правительства РФ – полпредом президента РФ. Также вице-премьерами стали Виктория Абрамченко, Юрий Борисов, Татьяна Голикова, Алексей Оверчук, Марат Хуснуллин, Дмитрий Чернышенко.
В предыдущем правительстве у экс-главы кабмина Дмитрия Медведева было 10 заместителей. Должность первого вице-премьера занимал глава Минфина Антон Силуанов, в ведение которого входил финансово-экономический блок правительства. Социальный блок в предыдущем составе кабмина курировала Татьяна Голикова. Замглавы кабмина Константин Чуйченко руководил аппаратом правительства, а Юрий Трутнев, являясь одновременно полпредом президента в ДФО, отвечал за развитие Дальнего Востока. Что касается остальных замов, Ольга Голодец в старом кабмине курировала вопросы культуры и спорта, Виталий Мутко - сферу строительства, Дмитрий Козак – промышленность и энергетику, Юрий Борисов занимался сферой ОПК, Алексей Гордеев – вопросами развития АПК, а Максим Акимов - цифровой экономикой, транспортом и связью.