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Формирование нового правительства
2020-01-21T22:17+0300
https://ria.ru/20200121/1563691889.html
Силуанов, Мутко, Голодец и еще четверо покинули посты вице-премьеров
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РИА Новости

Силуанов, Мутко, Голодец и еще четверо покинули посты вице-премьеров

20:12 21.01.2020 (обновлено: 22:17 21.01.2020)
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© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкМинистр финансов Антон Силуанов выступает с докладом на совещании председателя правительства РФ Дмитрия Медведева с членами кабинета министров
Министр финансов Антон Силуанов выступает с докладом на совещании председателя правительства РФ Дмитрия Медведева с членами кабинета министров
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Антон Силуанов, Константин Чуйченко, Максим Акимов, Ольга Голодец, Алексей Гордеев, Дмитрий Козак, Виталий Мутко покинули должности вице-премьеров, некоторые из них остались в составе обновленного правительства России.
В частности, Силуанов остался по главе Минфина, а Чуйченко возглавил министерство юстиции, сменив на этом посту Александра Коновалова.
Президент России Владимир Путин подписал ряд указов, которыми назначил вице-премьеров нового правительства. Согласно указу, Андрей Белоусов стал первым заместителем председателя правительства, вице-премьером - руководителем аппарата правительства РФ назначен Дмитрий Григоренко, Юрий Трутнев назначен на должность зампредседателя правительства РФ – полпредом президента РФ. Также вице-премьерами стали Виктория Абрамченко, Юрий Борисов, Татьяна Голикова, Алексей Оверчук, Марат Хуснуллин, Дмитрий Чернышенко.
В предыдущем правительстве у экс-главы кабмина Дмитрия Медведева было 10 заместителей. Должность первого вице-премьера занимал глава Минфина Антон Силуанов, в ведение которого входил финансово-экономический блок правительства. Социальный блок в предыдущем составе кабмина курировала Татьяна Голикова. Замглавы кабмина Константин Чуйченко руководил аппаратом правительства, а Юрий Трутнев, являясь одновременно полпредом президента в ДФО, отвечал за развитие Дальнего Востока. Что касается остальных замов, Ольга Голодец в старом кабмине курировала вопросы культуры и спорта, Виталий Мутко - сферу строительства, Дмитрий Козак – промышленность и энергетику, Юрий Борисов занимался сферой ОПК, Алексей Гордеев – вопросами развития АПК, а Максим Акимов - цифровой экономикой, транспортом и связью.
Здание Дома правительства РФ
Вчера, 20:06Формирование нового правительства
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