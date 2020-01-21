Силуанов, Мутко, Голодец и еще четверо покинули посты вице-премьеров

В частности, Силуанов остался по главе Минфина, а Чуйченко возглавил министерство юстиции, сменив на этом посту Александра Коновалова.

В предыдущем правительстве у экс-главы кабмина Дмитрия Медведева было 10 заместителей. Должность первого вице-премьера занимал глава Минфина Антон Силуанов, в ведение которого входил финансово-экономический блок правительства. Социальный блок в предыдущем составе кабмина курировала Татьяна Голикова. Замглавы кабмина Константин Чуйченко руководил аппаратом правительства, а Юрий Трутнев, являясь одновременно полпредом президента в ДФО, отвечал за развитие Дальнего Востока. Что касается остальных замов, Ольга Голодец в старом кабмине курировала вопросы культуры и спорта, Виталий Мутко - сферу строительства, Дмитрий Козак – промышленность и энергетику, Юрий Борисов занимался сферой ОПК, Алексей Гордеев – вопросами развития АПК, а Максим Акимов - цифровой экономикой, транспортом и связью.