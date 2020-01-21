Путин пожелал Мишустину и новому правительству успехов в работе

"Я искренне желаю всем вам успеха, в вашем успехе заинтересованы не только вы, не только все мы, которые здесь сейчас находятся в этом зале. Вся страна в этом заинтересована", — сказал Путин на встрече с членами нового кабинета министров.

По его словам, новое правительство получилось сбалансированным, несмотря на очень большое обновление. Президент выразил уверенность, что оно выйдет на высокие и достойные показатели. Он подчеркнул, что повышение благосостояния граждан и укрепление государственности являются достижимыми целями.

В свою очередь, Мишустин заявил, что, несмотря на изменения состава кабинета министров, необходимо сохранить его слаженную работу.

"Мы все хорошо осознаем, что задачи, стоящие перед нами, непростые, приложим все усилия, чтобы их выполнить", — сказал глава правительства.

Мишустин попросил новых глав министерств встретиться со своими предшественниками.