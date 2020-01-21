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Возле здания Дома правительства РФ
Формирование нового правительства
2020-01-21T22:18+0300
https://ria.ru/20200121/1563691763.html
Путин пожелал Мишустину и новому правительству успехов в работе
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РИА Новости

Путин пожелал Мишустину и новому правительству успехов в работе

20:11 21.01.2020 (обновлено: 22:18 21.01.2020)
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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Владимир Путин пожелал главе правительства Михаилу Мишустину и министрам успехов в работе.
"Я искренне желаю всем вам успеха, в вашем успехе заинтересованы не только вы, не только все мы, которые здесь сейчас находятся в этом зале. Вся страна в этом заинтересована", — сказал Путин на встрече с членами нового кабинета министров.
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По его словам, новое правительство получилось сбалансированным, несмотря на очень большое обновление. Президент выразил уверенность, что оно выйдет на высокие и достойные показатели. Он подчеркнул, что повышение благосостояния граждан и укрепление государственности являются достижимыми целями.
В свою очередь, Мишустин заявил, что, несмотря на изменения состава кабинета министров, необходимо сохранить его слаженную работу.
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"Мы все хорошо осознаем, что задачи, стоящие перед нами, непростые, приложим все усилия, чтобы их выполнить", — сказал глава правительства.
Мишустин попросил новых глав министерств встретиться со своими предшественниками.
"Все обсудить и очень по-человечески сделать мягким переход к системе управления новых руководителей, я уверен, что все вы профессионалы, с этим справитесь", — сказал он.
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Формирование нового правительстваМихаил МишустинПравительство РФВладимир ПутинОбщество
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