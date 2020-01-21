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Правительство будет напрямую руководить деятельностью трех ведомств
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РИА Новости

Правительство будет напрямую руководить деятельностью трех ведомств

19:58 21.01.2020 (обновлено: 20:58 21.01.2020)
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин проводит совещание с постоянными членами Совета безопасности
Президент России Владимир Путин проводит совещание с постоянными членами Совета безопасности
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Руководство деятельностью Росреестра, Росздравнадзора и ФМБА будет осуществлять напрямую правительство, соответствующий указ президента РФ Владимира Путина приводит пресс-служба Кремля.
"Установить, что руководство деятельностью Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии, Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и Федерального медико-биологического агентства осуществляет правительство Российской Федерации", - говорится в документе.
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