Правительство будет напрямую руководить деятельностью трех ведомств

МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Руководство деятельностью Росреестра, Росздравнадзора и ФМБА будет осуществлять напрямую правительство, соответствующий указ президента РФ Владимира Путина приводит пресс-служба Кремля.
"Установить, что руководство деятельностью Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии, Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и Федерального медико-биологического агентства осуществляет правительство Российской Федерации", - говорится в документе.