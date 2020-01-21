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2020-01-21T20:06+0300
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Путин упразднил Министерство по делам Северного Кавказа
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РИА Новости

Путин упразднил Министерство по делам Северного Кавказа

19:58 21.01.2020 (обновлено: 20:06 21.01.2020)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи с руководителем Генеральной прокуратуры РФ Юрием Чайкой, покидающим этот пост, и заместителем председателя Следственного комитета РФ Игорем Красновым, кандидатуру которого глава государства предложил на должность генпрокурора
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с руководителем Генеральной прокуратуры РФ Юрием Чайкой, покидающим этот пост, и заместителем председателя Следственного комитета РФ Игорем Красновым, кандидатуру которого глава государства предложил на должность генпрокурора
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин упразднил министерство по делам Северного Кавказа, его функции отошли Минэкономразвития, соответствующий указ приводит пресс-служба Кремля.
"Упразднить Министерство Российской Федерации по делам Северного Кавказа, передав его функции Министерству экономического развития Российской Федерации. Установить, что министерство экономического развития Российской Федерации является правопреемником министерства РФ по делам Северного Кавказа по обязательствам, в том числе по обязательствам, возникшим в результате судебных решений", - говорится в документе.
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Формирование нового правительстваМинистерство по делам Северного КавказаСеверный КавказМинистерство экономического развития РФВладимир ПутинПолитика
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