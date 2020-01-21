Путин упразднил Министерство по делам Северного Кавказа

"Упразднить Министерство Российской Федерации по делам Северного Кавказа, передав его функции Министерству экономического развития Российской Федерации. Установить, что министерство экономического развития Российской Федерации является правопреемником министерства РФ по делам Северного Кавказа по обязательствам, в том числе по обязательствам, возникшим в результате судебных решений", - говорится в документе.