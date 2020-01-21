Ливанский депутат назвал беспорядки в стране политическим посланием

"Я не знаю, кто стоит за провокаторами. Мне кажется, никто. А если кто стоит за этим, он делает это аккуратно и выигрывает. Это же не первый раз, с начала этих процессов всегда были провокаторы, и они не одни, их много от разных сторон. Тот, кто хочет сделать политическое послание, посылает провокаторов. В последнем случае, я думаю, это было сделано, чтобы дискредитировать революцию, ее ослабить", - сказал Абдаллах.