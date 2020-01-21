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Ливанский депутат назвал беспорядки в стране политическим посланием
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РИА Новости

Ливанский депутат назвал беспорядки в стране политическим посланием

19:45 21.01.2020
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© РИА Новости / Михаил АлаеддинПолиция во время акции протеста в Бейруте
Полиция во время акции протеста в Бейруте
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
БЕЙРУТ, 21 янв - РИА Новости, Михаил Алаеддин. Беспорядки и столкновения демонстрантов в центре Бейрута являются политическим посланием, направленным на дискредитацию "революции" в стране, рассказал РИА Новости депутат от Прогрессивно-социалистической партии Ливана Биляль Абдаллах.
"Я не знаю, кто стоит за провокаторами. Мне кажется, никто. А если кто стоит за этим, он делает это аккуратно и выигрывает. Это же не первый раз, с начала этих процессов всегда были провокаторы, и они не одни, их много от разных сторон. Тот, кто хочет сделать политическое послание, посылает провокаторов. В последнем случае, я думаю, это было сделано, чтобы дискредитировать революцию, ее ослабить", - сказал Абдаллах.
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С другой стороны депутат предположил, что причиной последних столкновений в Бейруте может быть даже не в провокаторах или в действиях полиции, а скорее в общем росте напряженности среди населения из-за ухудшающейся экономической и финансовой обстановки в стране.
Экономическая и финансовая ситуация в Ливане продолжает ухудшаться. Президент Мишель Аун еще в начале октября заявил, что страна страдает от финансовой блокады и санкций. Ощущается и дефицит валюты в банковском секторе. Приостановлены переводы на зарубежные счета, выдача долларов ограничена до тысячи в неделю, повышен процент комиссии при выдаче валюты наличными. Частные предприниматели отказываются принимать оплату по безналичному расчету. При этом курс ливанского фунта к доллару два месяца назад начал падать впервые за 30 лет. Сейчас он достиг отметки в 2400 фунтов за доллар, тогда как Центробанк продолжает поддерживать прежний курс в 1515 фунтов.
В октябре на этом фоне начались антиправительственные демонстрации. Митингующие требуют экономических реформ и судебного преследования чиновников, замешанных в коррупционных схемах. Правительство Саада Харири 29 октября подало в отставку, но демонстрации не прекратились. Страна более двух месяцев остается в политическом вакууме: президент назначил нового премьер-министра — Хассана Дияба, однако новое правительство, удовлетворяющее все политические стороны, сформировать пока не удалось.
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