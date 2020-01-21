"Роскосмос" пригласил Белоруссию к сотрудничеству по дальнему космосу

МИНСК, 21 янв - РИА Новости. "Роскосмос" заинтересован в сотрудничестве с белорусскими учеными в сфере космических экспериментов, которые бы способствовали освоению в будущем дальнего космоса, заявил во вторник в Минске глава российской корпорации Дмитрий Рогозин

"У меня к вам большая просьба, к вам и вашим коллегам, руководителям ведущих научных организаций Беларуси: пожалуйста, познакомьте нас с работами, которые, как вы считаете, могли бы быть согласованы и направлены на дальнейшую реализацию на борту МКС", - заявил Рогозин на встрече с председателем президиума Национальной академии наук Белоруссии Владимиром Гусаковым.

Рогозин отметил, что необходимо пересмотреть систему космических экспериментов, проводимых на околоземной орбите, с целью изменения их тематического вектора. "Я не могу быть удовлетворенным теми экспериментами, которые проводятся сегодня... Сейчас мы находимся на пороге создания новой ракетно-космической техники, нацеленной на освоение дальнего космоса, а не только околоземного пространства. Чтобы двигаться дальше - к Луне, другим планетам Солнечной системы, необходима большая автономность экипажа от постоянной поддержки с Земли. В этой связи вся система экспериментов должна быть развернута в сторону большей автономности пребывания человека, обеспечения его безопасности на дальних орбитах", - отметил он.