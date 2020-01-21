Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег РИА Наука
РИА Наука
2020-01-21T19:45+0300
https://ria.ru/20200121/1563690748.html
"Роскосмос" пригласил Белоруссию к сотрудничеству по дальнему космосу
https://cdn22.img.ria.ru/images/156322/57/1563225736_0:0:2498:1405_1036x0_80_0_0_bdba70eb45227f566b515a235146a83c.jpg
РИА Новости

"Роскосмос" пригласил Белоруссию к сотрудничеству по дальнему космосу

19:44 21.01.2020 (обновлено: 19:45 21.01.2020)
294
© РИА Новости / Сергей МамонтовПавильон "Роскосмоса"
Павильон Роскосмоса
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Павильон "Роскосмоса" . Архивное фото
МИНСК, 21 янв - РИА Новости. "Роскосмос" заинтересован в сотрудничестве с белорусскими учеными в сфере космических экспериментов, которые бы способствовали освоению в будущем дальнего космоса, заявил во вторник в Минске глава российской корпорации Дмитрий Рогозин.
"У меня к вам большая просьба, к вам и вашим коллегам, руководителям ведущих научных организаций Беларуси: пожалуйста, познакомьте нас с работами, которые, как вы считаете, могли бы быть согласованы и направлены на дальнейшую реализацию на борту МКС", - заявил Рогозин на встрече с председателем президиума Национальной академии наук Белоруссии Владимиром Гусаковым.
Вид Земли с МКС
3 августа 2019, 03:25РИА Наука
Россия разработала для Белоруссии спутник дистанционного зондирования Земли
Рогозин отметил, что необходимо пересмотреть систему космических экспериментов, проводимых на околоземной орбите, с целью изменения их тематического вектора. "Я не могу быть удовлетворенным теми экспериментами, которые проводятся сегодня... Сейчас мы находимся на пороге создания новой ракетно-космической техники, нацеленной на освоение дальнего космоса, а не только околоземного пространства. Чтобы двигаться дальше - к Луне, другим планетам Солнечной системы, необходима большая автономность экипажа от постоянной поддержки с Земли. В этой связи вся система экспериментов должна быть развернута в сторону большей автономности пребывания человека, обеспечения его безопасности на дальних орбитах", - отметил он.
Глава Роскосмоса пояснил, что речь идет об обеспечении экипажа водой, воздухом, питанием, о вопросах ремонтопригодности космической станции, о том, что требуется для полноценной жизнедеятельности человека. "Это и есть программа экспериментов, которая должна быть реализована на Международной космической станции", - подчеркнул он.
Возьмут ли меня в космонавты?
28 июля 2017, 09:57
Возьмут ли меня в космонавты?Пройдите тест на Ria.ru и узнайте, каковы ваши шансы стать космонавтом.
1611102
Обсудить 3
РИА НаукаМеждународная космическая станция (МКС)Космос - РИА НаукаРоскосмосДмитрий РогозинБелоруссияРоссия
Рекомендуем
Пуск ракеты с космодрома Байконур
Эксперт назвал главный минус новой российской ракеты "Союз-5"
Комета Чурюмова-Герасименко
Необходимые для жизни вещества обнаружены на комете
Хьюго Уивинг
Хьюго Уивинг не будет играть агента Смита в четвертой серии "Матрицы"
Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба
Украина отказалась от планов по интеграции в таможенный союз с ЕС
Премьер-министр Борис Джонсон выступает на Даунинг-стрит в Лондоне
Великобритания и Египет намерены увеличить торговый оборот
Здание РКК Энергия
Перспективную российскую ракету "Союз-5" признали неоптимальной
Министерство финансов США в Вашингтоне
США внесли в санкционные списки 15 венесуэльских бизнес-джетов
Молоток судьи
Суд смягчил приговор бизнесмену из "лондонского списка" Каковкину
Генсек НАТО Йенс Столтенберг во время выступления на саммите НАТО
Столтенберг призвал расширить роль НАТО на Ближнем Востоке
Полиция во время акции протеста в Бейруте
Ливанский депутат назвал беспорядки в стране политическим посланием
Здание Дома правительства РФ
Объявлен состав нового правительства
Президент Боливии Эво Моралес после пресс-конференции в Ла-Пас, Боливия. 24 октября 2019
Парламент Боливии принял отставку Эво Моралеса
Глава ливийской нефтяной компании NOC Мустафа Санала во время интервью с журналистами перед заседанием ОПЕК в Вене. 6 декабря 2018
Ливийская NOC назвала условия для восстановлении добычи нефти
Официальный интернет-портал государственных услуг
Операторы готовы обеспечить бесплатный доступ к значимым сайтам
Центрифуга в Центре подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина
Россия предложила помочь Туркменистану подготовить первого космонавта
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:05В Роспотребнадзоре предупредили россиян о "зимних" клещах
02:54США разрешили транзакции с ЦБ Венесуэлы ряду международных институтов
02:51Совбез ООН призвал стороны конфликта в Ливии к конструктивной работе
02:47Гутерреш призвал Хафтара и Сарраджа принять итоги Берлинского саммита
02:45В Минздраве сообщили о сроках создания вакцины против коронавируса
02:40Онищенко рассказал об угрозе распространения коронавируса в России
02:25На Украине представили первый разведывательный беспилотник
02:19Крымчане смогут баллотироваться на пост президента, сообщил Клишас
02:15СМИ: США хотят ограничить въезд для граждан Белоруссии и Киргизии
02:07В Ливане начались массовые демонстрации против нового правительства
02:05Историк обвинил Польшу в позорной фальсификации итогов Второй мировой
01:59В Минобороны раскрыли время на защиту Москвы от ракетного удара
01:48Совфед откроет сессию рассмотрением поправок в кодексы
01:42Русские священники выбыли из французского шоу "Голос", покорив судей
01:40В сенате США отклонили запрос демократов о документах по Украине
01:39Во французском колледже нашли рукопись стихотворения Виктора Гюго
01:30Адвокаты Трампа раскритиковали демократов на слушаниях по импичменту
01:22Генсек ООН надеется, что военная комиссия по Ливии соберется 28 января
01:18Пушков высмеял делегацию Украины в ПАСЕ после слов о России
01:09Демократы в сенате США требуют у Белого дома документы по Украине
Лента новостейМолния