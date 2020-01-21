В Самарской области два человека погибли при пожаре в жилом доме

По данным ведомства, сообщение о возгорании в квартире в жилом многоквартирном доме в Комсомольском районе Тольятти поступило во вторник в 19.11 (18.11 мск). В 19.25 (18.25 мск) пожар был локализован на площади 12 квадратных метров.