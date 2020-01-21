В Самарской области два человека погибли при пожаре в жилом доме

САМАРА, 21 янв - РИА Новости. Два человека погибли, один ребенок спасен во время пожара в квартире в жилом доме в городе Тольятти Самарской области, сообщает пресс-служба ГУМЧС по региону.
По данным ведомства, сообщение о возгорании в квартире в жилом многоквартирном доме в Комсомольском районе Тольятти поступило во вторник в 19.11 (18.11 мск). В 19.25 (18.25 мск) пожар был локализован на площади 12 квадратных метров.
"В результате пожара погибло два человека (мужчина и женщина, личные данные устанавливаются), из квартиры пожарными спасен мальчик 2008 года рождения, осматривается сотрудниками скорой помощи", - говорится в сообщении.