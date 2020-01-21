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В Самарской области два человека погибли при пожаре в жилом доме
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РИА Новости

В Самарской области два человека погибли при пожаре в жилом доме

19:35 21.01.2020
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© РИА Новости / Игорь Онучин / Перейти в фотобанкСотрудник МЧС РФ
Сотрудник МЧС РФ
© РИА Новости / Игорь Онучин
Перейти в фотобанк
САМАРА, 21 янв - РИА Новости. Два человека погибли, один ребенок спасен во время пожара в квартире в жилом доме в городе Тольятти Самарской области, сообщает пресс-служба ГУМЧС по региону.
По данным ведомства, сообщение о возгорании в квартире в жилом многоквартирном доме в Комсомольском районе Тольятти поступило во вторник в 19.11 (18.11 мск). В 19.25 (18.25 мск) пожар был локализован на площади 12 квадратных метров.
"В результате пожара погибло два человека (мужчина и женщина, личные данные устанавливаются), из квартиры пожарными спасен мальчик 2008 года рождения, осматривается сотрудниками скорой помощи", - говорится в сообщении.
Работа пожарных
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МЧС РФСамарская областьПроисшествия
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