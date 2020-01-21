Роспотребнадзор опубликовал памятку о мерах профилактики коронавируса

МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Роспотребнадзор опубликовал на своем сайте памятку о мерах личной профилактики для населения в связи с распространением в КНР нового коронавируса.
"В целях недопущения распространения случаев заболеваний, вызванных новым коронавирусом в Российской Федерации, российским туристам, выезжающим в КНР, необходимо соблюдать меры предосторожности", - говорится в сообщении на сайте ведомства.
В частности, специалисты Роспотребнадзора рекомендуют при планировании зарубежных поездок уточнять эпидемиологическую ситуацию, не посещать рынки, на которых продаются животные и морепродукты, употреблять только бутилированную воду и термически обработанную пищу.
Помимо этого, в надзорном ведомстве советуют не посещать зоопарки и различные мероприятия с привлечением животных, использовать маски для защиты органов дыхания, мыть руки после посещения мест массового скопления людей и перед приемом пищи.
Также специалисты призывают при первых признаках заболевания обращаться за помощью к медикам и не допускать самолечения. "При обращении за медицинской помощью на территории РФ информировать медицинский персонал о времени и месте пребывания в КНР", - добавляется в сообщении.
Ведомство рекомендует заранее планировать свои поездки при посещении КНР и воздержаться от поездок в город Ухань до стабилизации ситуации.
В конце декабря китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань, предварительно установлено, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019-nCoV. По состоянию на 23.00 (18.00 мск) 21 января, в стране зарегистрировано 319 случаев заражения, 270 случаев в провинции Хубэй, 10 – в Пекине, 17 в провинции Гуандун, 6 – в Шанхае, 5 в провинции Чжэцзян, 2 в городе Тяньцзинь, 5 – в Чуньцине, по одному в провинциях Хунань, Сычуань, Шаньдун и на Тайване. Шесть человек уже скончались. Вирус уже распространился и за пределы Китая, случаи заражения зафиксированы в Южной Корее, Японии и Таиланде. Власти Китая официально подтвердили, что вирус передается от человека к человеку.