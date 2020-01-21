Роспотребнадзор опубликовал памятку о мерах профилактики коронавируса

МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Роспотребнадзор опубликовал на своем сайте памятку о мерах личной профилактики для населения в связи с распространением в КНР нового коронавируса.

"В целях недопущения распространения случаев заболеваний, вызванных новым коронавирусом в Российской Федерации, российским туристам, выезжающим в КНР, необходимо соблюдать меры предосторожности", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

В частности, специалисты Роспотребнадзора рекомендуют при планировании зарубежных поездок уточнять эпидемиологическую ситуацию, не посещать рынки, на которых продаются животные и морепродукты, употреблять только бутилированную воду и термически обработанную пищу.

Помимо этого, в надзорном ведомстве советуют не посещать зоопарки и различные мероприятия с привлечением животных, использовать маски для защиты органов дыхания, мыть руки после посещения мест массового скопления людей и перед приемом пищи.

Также специалисты призывают при первых признаках заболевания обращаться за помощью к медикам и не допускать самолечения. "При обращении за медицинской помощью на территории РФ информировать медицинский персонал о времени и месте пребывания в КНР", - добавляется в сообщении.

Ведомство рекомендует заранее планировать свои поездки при посещении КНР и воздержаться от поездок в город Ухань до стабилизации ситуации.