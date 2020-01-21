Защита экс-президента Армении Саргсяна сочла обвинение незаконным

ЕРЕВАН, 21 янв – РИА Новости. Следствие предъявило обвинение экс-президенту Армении Сержу Саргсяну в нарушение действующего законодательства, говорится в заявлении команды адвокатов бывшего главы государства, распространенном после сообщения следственного органа о завершении расследования.
Ранее Спецследственная служба Армении предъявила Саргсяну обвинение в организации хищения у государства свыше 1 миллиона долларов путем растраты. Саргсян не признает вину, считая дело политическим преследованием. Двадцатого января следствие сообщило о завершении расследования и передаче материалов дела в прокуратуру.
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"Это грубое нарушение требований уголовно-процессуального кодекса, так как отсутствует совокупность достаточных доказательств, свидетельствующих о совершении преступления. Более того, собранные сведения говорят об отсутствии события преступления", - говорится в заявлении, размещенном во вторник на странице адвоката Саргсяна Амрама Макиняна в Facebook.
В документе отмечается, что согласно конституции, Саргсяна нельзя преследовать или привлекать к ответственности за деятельность, связанную с выполнением должностных полномочий. Адвокаты заявили также, что следствие в рамках расследования уголовного дела отклонило все их ходатайства. "Это в очередной подтверждает ту убежденность, что против Саргсяна осуществляется политическое преследование в уголовно-процессуальной "обертке", - отмечается в заявлении. Там же указывается на неправомерность ареста имущества экс-президента и меры пресечения в виде подписки о невыезде.
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Ранее в Специальной следственной службе заявили, что в рамках уголовного дела обвинение в "присвоении или растрате в особо крупных размерах" предъявлено бывшему министру сельского хозяйства Серго Карапетяну. Саргсян, бывший замминистра сельского хозяйства Самвел Галстян, начальник управления растениеводства Минсельхоза Геворг Арутюнян и собственник компании "Флеш" Барсег Бегларян обвиняются в соучастии в указанном деянии.
По версии следствия, злоупотребления были допущены в рамках правительственной программы продажи крестьянам дизельного топлива по доступным ценам. Согласно материалам дела, Саргсяна подозревают в том, что он поручил своим подчиненным выбрать в качестве поставщика дизтоплива компанию "Флеш", хотя другая компания - "Масхур" - предлагала наладить поставки по более низким ценам. Следователи считают, что бывший президент действовал в корыстных целях для обеспечения максимальной прибыли от сделки.