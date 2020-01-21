Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Трансляция ежегодного послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию
Послание президента России Федеральному собранию
2020-01-21T19:43+0300
https://ria.ru/20200121/1563689986.html
Операторы готовы обеспечить бесплатный доступ к значимым сайтам
https://cdn25.img.ria.ru/images/149931/92/1499319251_0:6:1300:737_1036x0_80_0_0_de1e357eb6fd34e2f6bde25272a755eb.jpg
РИА Новости

Операторы готовы обеспечить бесплатный доступ к значимым сайтам

19:43 21.01.2020
327
© РИА НовостиОфициальный интернет-портал государственных услуг
Официальный интернет-портал государственных услуг
© РИА Новости
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Операторы связи готовы обеспечить с 1 марта 2020 года бесплатный доступ к порталу госуслуг и сайтам федеральных и региональных органов власти, рассказали РИА Новости в компаниях.
Решение о том, что операторы не должны взимать плату за трафик при переходе на эти сайты, было принято во вторник на совещании, которое провел и.о. министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Константин Носков с крупнейшими операторами связи. Это первый шаг в реализации проекта "Доступный интернет", который предложил подготовить и реализовать президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию.
Новый смартфон Samsung Galaxy Fold с гибким экраном в фирменном магазине компании Samsung в ТРЦ Авиапарк в Москве
Вчера, 15:09
Минкомсвязь обсудит бесплатный доступ к поисковикам и соцсетям
"Вымпелком" готов подключиться к работе по выработке критериев и механизмов реализации обеспечения доступа к данным ресурсам. У компании уже есть богатый опыт в этой теме при запуске тарифа "Социальный", где уже был предусмотрен нетарифицируемый доступ к ряду социально значимых ресурсов", - прокомментировали в компании. Готовность обеспечивать бесплатный доступ подтвердили и в "Мегафоне".
В компании Yota сообщили, что технически готовы к реализации бесплатного доступа к этим сайтам. "Срок бесплатного доступа будет зависеть от требований проекта "Доступный интернет", - пояснили в пресс-службе. В свою очередь в Tele2 сообщили, что схема взаимодействия с регулятором по этому вопросу обсуждается. В компании считают, что доступ к социально значимым услугам уже включен в тарифы оператора. В МТС воздержались от комментариев на данную тему.
Ноутбук
15 января, 15:39Послание президента России Федеральному собранию
Эксперт назвал преимущества проекта "Доступный интернет"
"Ростелеком" поддерживает проект "Доступный интернет". "Будет реализована техническая возможность доступа к социально значимым сайтам даже при нулевом и отрицательном балансе лицевого счета. Сайты первого этапа, которые обсуждались, не генерируют большие объемы трафика в оптических сетях передачи данных, поскольку объем видеоконтента на них относительно небольшой", - пояснили в пресс-службе.
В "ЭР-Телеком Холдинге" при этом считают, что, как в своё время был обеспечен бесплатный телефонный доступ граждан к номерам скорой помощи, полиции и МЧС, так и сегодня социально значимые интернет-сервисы могут не тарифицироваться.
Как сообщил источник на рынке, технически возможно обнулить тарификацию для абонентов по списку IP-адресов сайтов, которые будут отнесены к социально значимым ресурсам. Этот список должен обновляться Роскомнадзором по аналогии с черным списком сайтов, доступ к которым ограничен законодательством, полагает собеседник агентства.
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию
15 января, 17:14
Послание президента: амбициозный реализм, который изменит страну
1330000
Обсудить 0
Послание президента России Федеральному собраниюTele2 РоссияМТСКонстантин НосковYotaЭР-Телеком ХолдингВымпелКомМегафонРоскомнадзорРостелекомВладимир ПутинРоссияОбщество
Рекомендуем
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию
Трансляцию послания Путина посмотрели более восьми миллионов россиян
Глава Чувашии Михаил Игнатьев
Глава Чувашии извинился за призыв "мочить" журналистов
Владимир Колокольцев
Колокольцев наградил МИА "Россия сегодня"
Президент Боливии Эво Моралес после пресс-конференции в Ла-Пас, Боливия. 24 октября 2019
Парламент Боливии принял отставку Эво Моралеса
Здание Дома правительства РФ
Объявлен состав нового правительства
Хьюго Уивинг
Хьюго Уивинг не будет играть агента Смита в четвертой серии "Матрицы"
Михаил Игнатьев, глава республики Чувашия
Пресс-служба главы Чувашии разъяснила его призыв "мочить" журналистов
Мария Захарова на брифинге
Захарова назвала статью премьера Польши об Освенциме самоубийством
Работники скорой помощи в больнице города Ухань в китайской провинции Хубэй
Роспотребнадзор опубликовал памятку о мерах профилактики коронавируса
Вячеслав Володин
Володин прокомментировал статьи иностранных СМИ о роспуске Госдумы
Михаил Игнатьев, глава республики Чувашия
В Госдуме призвали главу Чувашии извиниться за слова о журналистах
Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба
Украина отказалась от планов по интеграции в таможенный союз с ЕС
Вадим Абдрашитов
Мединский отметил яркие работы кинорежиссера Вадима Абдрашитова
Президент Азербайджана Ильхам Алиев перед началом 5-го Саммита Восточного партнерства в Брюсселе
Азербайджан не получал предложений использовать TANAP для газа из РФ
Полицейский на крыше конгресс-центра Всемирного экономического форума в Давосе
Посольство назвало публикации о российских "шпионах" в Давосе вбросом
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:05В Роспотребнадзоре предупредили россиян о "зимних" клещах
02:54США разрешили транзакции с ЦБ Венесуэлы ряду международных институтов
02:51Совбез ООН призвал стороны конфликта в Ливии к конструктивной работе
02:47Гутерреш призвал Хафтара и Сарраджа принять итоги Берлинского саммита
02:45В Минздраве сообщили о сроках создания вакцины против коронавируса
02:40Онищенко рассказал об угрозе распространения коронавируса в России
02:25На Украине представили первый разведывательный беспилотник
02:19Крымчане смогут баллотироваться на пост президента, сообщил Клишас
02:15СМИ: США хотят ограничить въезд для граждан Белоруссии и Киргизии
02:07В Ливане начались массовые демонстрации против нового правительства
02:05Историк обвинил Польшу в позорной фальсификации итогов Второй мировой
01:59В Минобороны раскрыли время на защиту Москвы от ракетного удара
01:48Совфед откроет сессию рассмотрением поправок в кодексы
01:42Русские священники выбыли из французского шоу "Голос", покорив судей
01:40В сенате США отклонили запрос демократов о документах по Украине
01:39Во французском колледже нашли рукопись стихотворения Виктора Гюго
01:30Адвокаты Трампа раскритиковали демократов на слушаниях по импичменту
01:22Генсек ООН надеется, что военная комиссия по Ливии соберется 28 января
01:18Пушков высмеял делегацию Украины в ПАСЕ после слов о России
01:09Демократы в сенате США требуют у Белого дома документы по Украине
Лента новостейМолния