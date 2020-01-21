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Ростуризм предупредил о рисках из-за нового коронавируса в Китае
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РИА Новости

Ростуризм предупредил о рисках из-за нового коронавируса в Китае

19:24 21.01.2020
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© РИА Новости / Анна РаткоглоЛюди в защитных масках на улице Пекина
Люди в защитных масках на улице Пекина
© РИА Новости / Анна Раткогло
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Ростуризм предупреждает туроператоров и туристов о возможных рисках в связи с информацией о новом коронавирусе в Китае, просит соблюдать меры предосторожности и воздержаться от посещения китайского города Ухань до стабилизации ситуации, говорится в сообщении ведомства.
"В связи с сообщением Роспотребнадзора о случаях заболеваний в Китайской Народной Республике, вызванных новым коронавирусом (2019-nCoV), и информации о передаче вируса от человека к человеку, Ростуризм информирует туроператоров, турагентов и туристов о возможных рисках, просит соблюдать меры предосторожности и воздержаться от посещения города Ухань до стабилизации ситуации", - говорится в сообщении.
Туристам, которые путешествуют по данному направлению, рекомендуется незамедлительно обращаться за медицинской помощью в лечебные организации в случае возникновения первых признаков заболевания. "Также Ростуризм просит учитывать данную информацию при планировании поездок по указанному направлению", - добавляет ведомство.
В конце декабря китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань, предварительно установлено, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019-nCoV. По состоянию на 23.00 (18.00 мск) 21 января, в стране зарегистрировано 319 случаев заражения, 270 случаев в провинции Хубэй, 10 - в Пекине, 17 в провинции Гуандун, 6 - в Шанхае, 5 в провинции Чжэцзян, 2 в городе Тяньцзинь, 5 - в Чуньцине, по одному в провинциях Хунань, Сычуань, Шаньдун и на Тайване. Шесть человек уже скончались. Вирус уже распространился и за пределы Китая, случаи заражения зафиксированы в Южной Корее, Японии и Таиланде. Власти Китая официально подтвердили, что вирус передается от человека к человеку.
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