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Ливанский парламент перенес рассмотрение проекта бюджета на 2020 год
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РИА Новости

Ливанский парламент перенес рассмотрение проекта бюджета на 2020 год

19:17 21.01.2020
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© РИА Новости / Михаил Алаеддин / Перейти в фотобанкАнтиправительственная демонстрация в Бейруте
Антиправительственная демонстрация в Бейруте
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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БЕЙРУТ, 21 янв - РИА Новости, Михаил Алаеддин. Ливанский парламент рассмотрит проект бюджета на 2020 год на неделю позже запланированного, подобное решение, вероятно, принято в связи с ожиданием объявления нового правительства, считает депутат от Прогрессивно-социалистической партии Ливана Биляль Абдаллах.
Спикер парламента Ливана Набих Беррии ранее заявил, что рассмотрение бюджета, назначенное на 22 и 23 января, переносится на 27 и 28 числа.
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"Заседание на следующую неделю перенесли. Я полагаю, они ждут объявления нового правительства и потом будут обсуждать бюджет. Есть сомнение и в том, что оно состоится на следующей неделе", - сказал Абдаллах.
Экономическая и финансовая ситуация в Ливане продолжает ухудшаться. Президент Мишель Аун еще в начале октября заявил, что страна страдает от финансовой блокады и санкций. Ощущается и дефицит валюты в банковском секторе. Приостановлены переводы на зарубежные счета, выдача долларов ограничена до тысячи в неделю, повышен процент комиссии при выдаче валюты наличными. Частные предприниматели отказываются принимать оплату по безналичному расчету. При этом курс ливанского фунта к доллару два месяца назад начал падать впервые за 30 лет. Сейчас он достиг отметки в 2400 фунтов за доллар, тогда как Центробанк продолжает поддерживать прежний курс в 1515 фунтов.
В октябре на этом фоне начались антиправительственные демонстрации. Митингующие требуют экономических реформ и судебного преследования чиновников, замешанных в коррупционных схемах. Правительство Саада Харири 29 октября подало в отставку, но демонстрации не прекратились. Страна более двух месяцев остается в политическом вакууме: президент назначил нового премьер-министра — Хассана Дияба, однако новое правительство, удовлетворяющее все политические стороны, сформировать пока не удалось.
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