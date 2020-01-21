Ливанский парламент перенес рассмотрение проекта бюджета на 2020 год

Спикер парламента Ливана Набих Беррии ранее заявил, что рассмотрение бюджета, назначенное на 22 и 23 января, переносится на 27 и 28 числа.

"Заседание на следующую неделю перенесли. Я полагаю, они ждут объявления нового правительства и потом будут обсуждать бюджет. Есть сомнение и в том, что оно состоится на следующей неделе", - сказал Абдаллах.