В Шереметьево усилили санитарно-эпидемиологический контроль

МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Санитарно-эпидемиологический контроль на рейсах из Санитарно-эпидемиологический контроль на рейсах из КНР в московском аэропорту "Шереметьево" усилен в связи с объявленной опасностью распространения коронавирусной инфекции, сообщили РИА Новости в пресс-службе аэропорта.

В конце декабря китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань, предварительно установлено, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019-nCoV. По состоянию на 23.00 (18.00 мск) 21 января, в стране зарегистрировано 319 случаев заражения, 270 случаев в провинции Хубэй, 10 – в Пекине, 17 в провинции Гуандун, шесть – в Шанхае, пять в провинции Чжэцзян, два в городе Тяньцзинь, пять – в Чуньцине, по одному в провинциях Хунань, Сычуань, Шаньдун и на Тайване. Шесть человек уже скончались. Вирус уже распространился и за пределы Китая, случаи заражения зафиксированы в Южной Корее, Японии и Таиланде. Власти Китая официально подтвердили, что вирус передается от человека к человеку.

"Санитарно-эпидемиологический контроль на рейсах из КНР в "Шереметьево" усилен. На санитарно-карантинный пункт Роспотребнадзора в международном аэропорту "Шереметьево" оперативно поступает актуальная информация об обстановке в эпидемиологически неблагополучных по данным ВОЗ странах. В связи с объявленной опасностью распространения коронавирусной инфекции санитарный контроль рейсов из Китая усилен", - сказали в пресс-службе.

Специалисты санитарно-карантинного пункта осуществляют дистанционную термометрию пассажиров, прибывающих из Китая, при помощи переносных и стационарных тепловизоров. В случае выявления у пассажира повышенной температуры тела на борт немедленно вызывается медицинская бригада здравпункта аэропорта. При обнаружении характерных симптомов коронавирусной инфекции пассажира незамедлительно изолируют в специальное помещение и госпитализируют в специализированное лечебное учреждение (инфекционную больницу) для дополнительного обследования.