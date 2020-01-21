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Роспотребнадзор располагает оборудованием для диагностики коронавируса
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РИА Новости

Роспотребнадзор располагает оборудованием для диагностики коронавируса

19:10 21.01.2020
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© РИА Новости / Алекс Аминев / Перейти в фотобанкВирусологическая лаборатория Роспотребнадзора
Вирусологическая лаборатория Роспотребнадзора
© РИА Новости / Алекс Аминев
Перейти в фотобанк
Вирусологическая лаборатория Роспотребнадзора. Архивное фото
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Лаборатории Роспотребнадзора по всей стране располагают необходимым оборудованием и специалистами для диагностики коронавируса, сообщается на сайте ведомства.
"Лаборатории ФБУЗ "Центры гигиены и эпидемиологии" Роспотребнадзора по всей России обладают необходимым оборудованием и специалистами для использования разработанных средств диагностики", - говорится в сообщении.
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В конце декабря китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань, предварительно установлено, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019-nCoV. По состоянию на 23.00 (18.00 мск) 21 января, в стране зарегистрировано 319 случаев заражения, 270 случаев в провинции Хубэй, 10 – в Пекине, 17 в провинции Гуандун, 6 – в Шанхае, 5 в провинции Чжэцзян, 2 в городе Тяньцзинь, 5 – в Чуньцине, по одному в провинциях Хунань, Сычуань, Шаньдун и на Тайване. Шесть человек уже скончались. Вирус уже распространился и за пределы Китая, случаи заражения зафиксированы в Южной Корее, Японии и Таиланде. Власти Китая официально подтвердили, что вирус передается от человека к человеку.
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