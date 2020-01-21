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Хьюго Уивинг не будет играть агента Смита в четвертой серии "Матрицы"
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РИА Новости

Хьюго Уивинг не будет играть агента Смита в четвертой серии "Матрицы"

19:09 21.01.2020
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© РИА Новости / Руслан Кривобок / Перейти в фотобанкХьюго Уивинг
Хьюго Уивинг
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Перейти в фотобанк
Хьюго Уивинг. Архивное фото
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Британский актер Хьюго Уивинг не сыграет агента Смита в четвертой серии блокбастера "Матрица", сообщает лондонский журнал Time Out.
В интервью изданию Уивер объяснил, что получил одновременно два приглашения – для участия в спектакле "Визит" (по пьесе Фридриха Дюрренматта) Королевского национального театра и для съемок в очередной серии "Матрицы".
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"Я был на связи с Ланой Вачовски (режиссер "Матрицы"), но она решила, что даты не стыкуются нужным образом. Мы их рассортировали, но потом она передумала. Они снимают фильм без меня", - сказал актер.
Агент Смит являлся главным антагонистом в трех сериях вселенной "Матрицы", вышедших в 1999-2003 годах. Ожидается, что премьера четвертой серии франшизы состоится в мае 2021 года.
Уивинг также известен по ролям в кинотрилогии "Властелин колец" и антиутопии "V — значит вендетта".
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КультураНовости культурыХьюго УивингЛана Вачовски
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