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Ливанский депутат рассказал о последствиях политического кризиса
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РИА Новости

Ливанский депутат рассказал о последствиях политического кризиса

19:08 21.01.2020
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© РИА Новости / Михаил АлаеддинВо время акции протеста в Бейруте
Во время акции протеста в Бейруте
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
БЕЙРУТ, 21 янв - РИА Новости, Михаил Алаеддин. Отсутствие правительства и продолжение ухудшения ситуации в Ливане может привести к отставке президента страны Мишеля Ауна, заявил РИА Новости депутат от Прогрессивно-социалистической партии Биляль Абдаллах.
"Мы сейчас ждем только формирования правительства, оно будет, другого выхода нет, страна разваливается. Они должны это сделать или должны уйти, в том числе президент. Он не может просто сидеть и смотреть на происходящее, он должен играть свою роль. У нас была отставка премьер-министра, может быть и отставка президента. Пусть пройдут досрочные выборы, потом внеочередные парламентские выборы, почему нет? Народ этого требует", - сказал Абдаллах.
Во время акции протеста в Бейруте
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По словам депутата, процесс идет и назначенному премьер-министру Хассану Диябу большинство парламентариев выразили вотум доверия, выразят и вотум доверия объявленному правительству. Большинством политик называет союз шиитской партии "Хезболлах" с крупнейшей христианской партией "Свободное патриотическое движении" и других партий.
"Мы уйдем в оппозицию и не дадим вотум доверия, мы даже не стали с ним обсуждать процесс формирования. Проблема не в людях. Можно дать доверие проходящим на улице. Самое главное - это проект, который предложит правительство для спасения страны. Конечно, мы нуждаемся в помощи, международной, арабской - любой помощи. Но помощь просто так не приходит, это политический процесс. Но она нужна хотя бы на первом этапе", - сказал депутат.
Экономическая и финансовая ситуация в Ливане продолжает ухудшаться. Аун еще в начале октября заявил, что страна страдает от финансовой блокады и санкций. Ощущается и дефицит валюты в банковском секторе. Приостановлены переводы на зарубежные счета, выдача долларов ограничена до тысячи в неделю, повышен процент комиссии при выдаче валюты наличными. Частные предприниматели отказываются принимать оплату по безналичному расчету. При этом курс ливанского фунта к доллару два месяца назад начал падать впервые за 30 лет. Сейчас он достиг отметки в 2400 фунтов за доллар, тогда как Центробанк продолжает поддерживать прежний курс в 1515 фунтов.
В октябре на этом фоне начались антиправительственные демонстрации. Митингующие требуют экономических реформ и судебного преследования чиновников, замешанных в коррупционных схемах. Правительство Саада Харири 29 октября подало в отставку, но демонстрации не прекратились. Страна более двух месяцев остается в политическом вакууме: президент назначил нового премьер-министра - Хассана Дияба, однако новое правительство, удовлетворяющее все политические стороны, сформировать пока не удалось.
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Мишель АунСаад ХаририБейрутЛиванВ мире
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