Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-21T19:02+0300
https://ria.ru/20200121/1563688902.html
Суд смягчил приговор бизнесмену из "лондонского списка" Каковкину
https://cdn23.img.ria.ru/images/realty/40536/85/405368586_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_4c1fc40353189875baf941c2e54da6e3.jpg
РИА Новости

Суд смягчил приговор бизнесмену из "лондонского списка" Каковкину

19:02 21.01.2020
222
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкМолоток судьи
Молоток судьи
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 янв – РИА Новости. Ростовский областной суд во вторник заменил реальный на условный срок бизнесмену из "лондонского списка" Андрею Каковкину, осужденному за мошенничество, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Каковкин стал первым предпринимателем из "лондонского списка", который вернулся в Россию. В начале ноября прошлого года Кировский районный суд Ростова-на-Дону приговорил его к трем годам колонии общего режима за мошенничество. Приговор был обжалован.
В ходе слушания дела в Ростовском областном суде защита Каковкина просила суд приговор отменить, подзащитного оправдать. Представитель потерпевших настаивал на том, что приговор нужно ужесточить и назначить Каковкину не менее пяти лет лишения свободы. Гособвинитель просил суд назначенное наказание считать условным с испытательным сроком два года.
"Приговор Кировского районного суда Ростова-на-Дону в отношении Каковкина изменить. Назначенное наказание считать условным с испытательным сроком два года", - сказал судья.
Уполномоченный при Президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов
27 ноября 2019, 15:16
Титов заявил, что в "лондонский список" вошли более 50 бизнесменов
Ранее Каковкин находился в федеральном розыске по делу о мошенничестве и неправомерном обороте средств платежей. По информации суда, будучи директором ООО "Торговый Дом "ГРИФ" Каковкин и второй фигурант этого дела Александр Баскаков 11 августа 2015 года похитили 10 миллионов рублей, принадлежащих компании ООО "МКТ".
Баскаков уже осужден и отбывает наказание. Расследование по делу было прекращено, но возобновилось после прибытия Каковкина в Россию в 2018 году и закончилось обвинительным приговором.
"Лондонский список" – условное название перечня бывших российских бизнесменов, которые проживают за границей, в то время как в России на них заведены уголовные дела. Все участники списка выражают намерение вернуться в Россию при условии гарантии неприменения к ним меры пресечения в виде предварительного (до вынесения приговора) заключения. По данным на конец 2019 года, список насчитывал более 50 человек, однако бизнес-омбудсмен РФ Борис Титов признает, что возвращение большинства фигурантов осложнено.
211016
Обсудить 1
Ростовский областной судРоссияОбщество
Рекомендуем
Режиссер Кирилл Серебренников перед заседанием в Мещанском суде Москвы
Суд выбрал экспертов по делу Серебренникова
Алмазбек Атамбаев
Защита Атамбаева попросила вызвать депутата Госдумы свидетелем в суд
Комета Чурюмова-Герасименко
Необходимые для жизни вещества обнаружены на комете
Рабочие на участке строительства газопровода Северный поток — 2
Оператор "Северного потока – 2" изложил доводы по газовой директиве ЕС
Министерство финансов США в Вашингтоне
США внесли в санкционные списки 15 венесуэльских бизнес-джетов
Министр энергетики РФ Александр Новак
В ОПЕК прокомментировали переназначение Новака главой Минэнерго
Павильон Роскосмоса
"Роскосмос" пригласил Белоруссию к сотрудничеству по дальнему космосу
Полицейский на крыше конгресс-центра Всемирного экономического форума в Давосе
Посольство назвало публикации о российских "шпионах" в Давосе вбросом
Бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев
Суд по делу экс-президента Киргизии Атамбаева отложили до 23 января
Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас на заседании рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию. 17 января 2020
Клишас прокомментировал назначение Чайки полпредом в СКФО
Дети смотрят фильм в кинотеатре
В ОНФ предложили показывать школьникам советское кино
Автомобиль следственного комитета (СК) РФ
В Псковской области нашли массовое захоронение
Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба
Украина отказалась от планов по интеграции в таможенный союз с ЕС
Алена Водонаева
Попов упрекнул Водонаеву за слова о "быдле", получающем маткапитал
Купола собора Николая Чудотворца
В РПЦ оценили позицию митрополита Пирейского по украинскому вопросу
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:05В Роспотребнадзоре предупредили россиян о "зимних" клещах
02:54США разрешили транзакции с ЦБ Венесуэлы ряду международных институтов
02:51Совбез ООН призвал стороны конфликта в Ливии к конструктивной работе
02:47Гутерреш призвал Хафтара и Сарраджа принять итоги Берлинского саммита
02:45В Минздраве сообщили о сроках создания вакцины против коронавируса
02:40Онищенко рассказал об угрозе распространения коронавируса в России
02:25На Украине представили первый разведывательный беспилотник
02:19Крымчане смогут баллотироваться на пост президента, сообщил Клишас
02:15СМИ: США хотят ограничить въезд для граждан Белоруссии и Киргизии
02:07В Ливане начались массовые демонстрации против нового правительства
02:05Историк обвинил Польшу в позорной фальсификации итогов Второй мировой
01:59В Минобороны раскрыли время на защиту Москвы от ракетного удара
01:48Совфед откроет сессию рассмотрением поправок в кодексы
01:42Русские священники выбыли из французского шоу "Голос", покорив судей
01:40В сенате США отклонили запрос демократов о документах по Украине
01:39Во французском колледже нашли рукопись стихотворения Виктора Гюго
01:30Адвокаты Трампа раскритиковали демократов на слушаниях по импичменту
01:22Генсек ООН надеется, что военная комиссия по Ливии соберется 28 января
01:18Пушков высмеял делегацию Украины в ПАСЕ после слов о России
01:09Демократы в сенате США требуют у Белого дома документы по Украине
Лента новостейМолния