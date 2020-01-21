Суд смягчил приговор бизнесмену из "лондонского списка" Каковкину

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 янв – РИА Новости. Ростовский областной суд во вторник заменил реальный на условный срок бизнесмену из "лондонского списка" Андрею Каковкину, осужденному за мошенничество, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Каковкин стал первым предпринимателем из "лондонского списка", который вернулся в Россию . В начале ноября прошлого года Кировский районный суд Ростова-на-Дону приговорил его к трем годам колонии общего режима за мошенничество. Приговор был обжалован.

В ходе слушания дела в Ростовском областном суде защита Каковкина просила суд приговор отменить, подзащитного оправдать. Представитель потерпевших настаивал на том, что приговор нужно ужесточить и назначить Каковкину не менее пяти лет лишения свободы. Гособвинитель просил суд назначенное наказание считать условным с испытательным сроком два года.

"Приговор Кировского районного суда Ростова-на-Дону в отношении Каковкина изменить. Назначенное наказание считать условным с испытательным сроком два года", - сказал судья.

Ранее Каковкин находился в федеральном розыске по делу о мошенничестве и неправомерном обороте средств платежей. По информации суда, будучи директором ООО "Торговый Дом "ГРИФ" Каковкин и второй фигурант этого дела Александр Баскаков 11 августа 2015 года похитили 10 миллионов рублей, принадлежащих компании ООО "МКТ".

Баскаков уже осужден и отбывает наказание. Расследование по делу было прекращено, но возобновилось после прибытия Каковкина в Россию в 2018 году и закончилось обвинительным приговором.