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Суд выбрал экспертов по делу Серебренникова
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РИА Новости

Суд выбрал экспертов по делу Серебренникова

19:00 21.01.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкРежиссер Кирилл Серебренников перед заседанием в Мещанском суде Москвы
Режиссер Кирилл Серебренников перед заседанием в Мещанском суде Москвы
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Мещанский суд Москвы определился с составом специалистов для третьей экспертизы по делу режиссера Кирилла Серебренникова, обвиняемого в хищениях при реализации проекта "Платформа".
О назначении новой экспертизы ходатайствовало гособвинение. Прокуроры ссылались на то, что два человека из группы экспертов, проводивших предыдущее исследование, выступали в поддержку подсудимых. Поиск новых экспертов начался еще в прошлом году, в итоге суд определился с кандидатом.
В качестве экспертов суд привлек театрального критика Ольга Королеву и замдиректора МХАТ имени Горького Елену Баженову. Следующее заседание назначено на 28 января.
При подборе экспертов возникли трудности - практически все они в свое время выступали с обращениями в поддержку подсудимых. В итоге гособвинение смогло пригласить лишь одного эксперта, никогда не высказывавшегося по делу - доцента ГИТИСа и Высшей школы сценических искусств (школа Константина Райкина) Андрея Парватова. Однако, как выяснилось на заседании, у него еще в 2011 году был конфликт с подсудимым Алексеем Малобродским при увольнении последнего из театра. Кроме того, Серебренников также ранее негативно высказывался о Парватове. Режиссер опасался мести со стороны кандидата в эксперты.
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Помимо этого, судья вызвала в качестве кандидатов замдиректора по финансово-правовым и кадровым вопросам МХАТ имени Горького Елену Баженову и юрисконсульта этого театра Федора Кириллова, который ранее возглавлял ЧОП и занимался оценкой. Оба они заявили, что специалистами в области искусствоведения не являются, зато не подписывали письма в поддержку подсудимых и даже не знакомы с ними. "Да, свой театр, где сейчас работаю, посещаю", - ответил Кириллов на вопрос, ходит ли он в московские театры.
В свою очередь, сторона защиты предложила в качестве кандидата директора и художественного руководителя МХАТ имени Чехова Сергея Женовача. Ранее он выступал поручителем за Малобродского, который тогда содержался под стражей, и даже обращался к министру. Сам Женовач заявил о намерении давать оценку объективно.
В качестве кандидатов также предлагались директор Театра наций Мария Ревякина, директор театра Станиславского Борис Юхананов, проректор школы Райкина Дмитрий Трубочкин и другие известные деятели культуры.
В настоящее время по делу проведено две экспертизы. Первая, еще на стадии следствия, подкрепляет обвинение, на ней основана сумма вмененного подсудимым ущерба. Вторая, назначенная судом, комплексная финансово-оценочно-искусствоведческая поддерживает линию защиты и указывает, что подсудимые не украли, а сэкономили.
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В ходе предыдущего рассмотрения дела суд назначил финансовую, оценочную и искусствоведческую экспертизу, которая оценила мероприятия "Платформы" как значительное культурное явление. С подсчетом точных цифр эксперты испытали затруднения из-за отсутствия документации. Однако адвокат Дмитрий Харитонов заявил, что экспертиза установила, что на проект "Платформа" было потрачено 216 миллионов рублей при стоимости 260 миллионов: режиссер не украл деньги, а сэкономил их для государства.
По версии следствия, Серебренников, продюсеры Алексей Малобродский и Юрий Итин, а также бывшая сотрудница Минкульта Софья Апфельбаум похитили 133 из 214 миллионов рублей, выделенных в 2011-2014 годах "Седьмой студии" на развитие и популяризацию современного искусства России в рамках проекта "Платформа". По данным следствия, бывший продюсер "Седьмой студии" Екатерина Воронова уничтожила часть бухгалтерских документов.
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Софья АпфельбаумДело Кирилла СеребренниковаАлексей МалобродскийЮрий ИтинСедьмая студияДело "Седьмой студии"Кирилл СеребренниковРоссияПроисшествия
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