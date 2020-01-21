Российские ученые разработали средства для диагностики коронавируса

МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Российские ученые разработали средства для диагностики нового коронавируса 2019-nCoV на ранней стадии, сообщается на Роспотребнадзора. Российские ученые разработали средства для диагностики нового коронавируса 2019-nCoV на ранней стадии, сообщается на сайте

Отмечается, что специалисты ГНЦ ВБ "Вектор" справились с задачей менее чем за неделю с момента появления информации о генетической последовательности вируса.

Наборы для диагностики основаны на широко распространенном методе, который позволяет обнаруживать единичные копии вирусов и получать результаты в срок от двух до четырех часов.

Для диагностики болезни достаточно отобрать образец из носоглотки человека.

Отмечается, что специалисты разработали два независимых диагностических средства.

"Одно выявляет непосредственно новый коронавирус 2019-nCoV, а второе может использоваться как для диагностирования заболевания, вызванного новым коронавирусом, так и для выявления другого опасного заболевания — тяжелый острый респираторный синдром (ТОРС или SARS), также известного как атипичная пневмония", — сказано в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что все необходимые меры по предупреждению завоза и распространения болезни, вызванной новым коронавирусом, реализуются.

На своем сайте ведомство выложило памятку о мерах личной профилактики для населения. Отмечается, что в лабораториях центров гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора по всей стране есть необходимое оборудование и специалисты для использования новых диагностических средств.

Новый коронавирус

В конце декабря китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань (провинция Хубэй), при этом первые заболевшие так или иначе были связаны с местным рынком морепродуктов. По предварительной информации, возбудителем стал новый тип коронавируса — 2019-nCoV. Среди начальных симптомов — повышение температуры и кашель.

По состоянию на 23:00 (18:00 мск) 21 января в стране зарегистрировано 319 случаев заражения: 270 случаев в провинции Хубэй, десять случаев в Пекине, 17 — в провинции Гуандун, шесть — в Шанхае, пять — в провинции Чжэцзян, два — в городе Тяньцзинь, пять — в Чуньцине, по одному в провинциях Хунань, Сычуань, Шаньдун и на Тайване.

Шесть человек скончались.