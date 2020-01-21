Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-21T22:07+0300
https://ria.ru/20200121/1563688770.html
Российские ученые разработали средства для диагностики коронавируса
https://cdn23.img.ria.ru/images/156369/08/1563690858_0:159:3077:1890_1036x0_80_0_0_93aa37b4048064d58854d66da6627ede.jpg
РИА Новости

Российские ученые разработали средства для диагностики коронавируса

19:00 21.01.2020 (обновлено: 22:07 21.01.2020)
1936
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкБиолог работает в боксе биологической безопасности
Биолог работает в боксе биологической безопасности
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Российские ученые разработали средства для диагностики нового коронавируса 2019-nCoV на ранней стадии, сообщается на сайте Роспотребнадзора.
Отмечается, что специалисты ГНЦ ВБ "Вектор" справились с задачей менее чем за неделю с момента появления информации о генетической последовательности вируса.
Наборы для диагностики основаны на широко распространенном методе, который позволяет обнаруживать единичные копии вирусов и получать результаты в срок от двух до четырех часов.
Для диагностики болезни достаточно отобрать образец из носоглотки человека.
Жители Пекина в защитных медицинских масках
Вчера, 18:52
В Пекине подтвердили пять новых случаев заражения коронавирусом
Отмечается, что специалисты разработали два независимых диагностических средства.

"Одно выявляет непосредственно новый коронавирус 2019-nCoV, а второе может использоваться как для диагностирования заболевания, вызванного новым коронавирусом, так и для выявления другого опасного заболевания — тяжелый острый респираторный синдром (ТОРС или SARS), также известного как атипичная пневмония", — сказано в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что все необходимые меры по предупреждению завоза и распространения болезни, вызванной новым коронавирусом, реализуются.
На своем сайте ведомство выложило памятку о мерах личной профилактики для населения. Отмечается, что в лабораториях центров гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора по всей стране есть необходимое оборудование и специалисты для использования новых диагностических средств.
Женщина в защитной маске на железнодорожном вокзале Пекина, откуда множество людей отправляется домой на новогодние праздники. 21 января 2020
Вчера, 15:51
Минздрав назвал коронавирус из Китая биологической угрозой для россиян

Новый коронавирус

В конце декабря китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань (провинция Хубэй), при этом первые заболевшие так или иначе были связаны с местным рынком морепродуктов. По предварительной информации, возбудителем стал новый тип коронавируса — 2019-nCoV. Среди начальных симптомов — повышение температуры и кашель.
По состоянию на 23:00 (18:00 мск) 21 января в стране зарегистрировано 319 случаев заражения: 270 случаев в провинции Хубэй, десять случаев в Пекине, 17 — в провинции Гуандун, шесть — в Шанхае, пять — в провинции Чжэцзян, два — в городе Тяньцзинь, пять — в Чуньцине, по одному в провинциях Хунань, Сычуань, Шаньдун и на Тайване.
Шесть человек скончались.
Вирус уже распространился и за пределы Китая, случаи заражения зафиксированы в Южной Корее, Японии и Таиланде. Пекин официально подтвердил, что вирус передается от человека к человеку.
Геннадий Онищенко
Вчера, 16:14
Онищенко прокомментировал ситуацию с коронавирусом в Китае
5933106
Обсудить 5
РоспотребнадзорРоссияОбщество
Рекомендуем
Жители Пекина в защитных медицинских масках
В США выявили первый случай заражения новым типом коронавируса
Геннадий Онищенко
Онищенко прокомментировал ситуацию с коронавирусом в Китае
Здание Дома правительства РФ
Объявлен состав нового правительства
Полицейский на крыше конгресс-центра Всемирного экономического форума в Давосе
Посольство назвало публикации о российских "шпионах" в Давосе вбросом
Женщина в защитной маске на железнодорожном вокзале Пекина, откуда множество людей отправляется домой на новогодние праздники. 21 января 2020
Минздрав назвал коронавирус из Китая биологической угрозой для россиян
Мария Захарова на брифинге
Захарова назвала статью премьера Польши об Освенциме самоубийством
Распределительный пункт нефтепровода в Белоруссии
Белоруссия возобновила экспорт нефтепродуктов
Жители Пекина в защитных медицинских масках
В Пекине подтвердили пять новых случаев заражения коронавирусом
Плавательный бассейн на территории спортивно развлекательного комплекса Анжи Арена
Женщинам запретили посещать самый большой бассейн на Северном Кавказе
Президент РФ В. Путин провел заседание Совбеза РФ
Володин предложил наказать Водонаеву по закону об оскорблении общества
Семейный снимок семьи Никиты Сергеевича Хрущева, 1963 год
Невестку Хрущева нашли мертвой в квартире в Москве, сообщили СМИ
Верховный главнокомандующий Ливийской национальной армии Халифа Хафтар
Хафтар закрутил вентили: что будет с ценами на нефть
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Захарова прокомментировала слова Помпео о смене власти в Венесуэле
Кибербезопасность
В Сбербанке рассказали о мощнейшей в его истории DDOS-атаке
Работники скорой помощи в больнице города Ухань в китайской провинции Хубэй
В Китае подтвердили случаи передачи нового коронавируса между людьми
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:05В Роспотребнадзоре предупредили россиян о "зимних" клещах
02:54США разрешили транзакции с ЦБ Венесуэлы ряду международных институтов
02:51Совбез ООН призвал стороны конфликта в Ливии к конструктивной работе
02:47Гутерреш призвал Хафтара и Сарраджа принять итоги Берлинского саммита
02:45В Минздраве сообщили о сроках создания вакцины против коронавируса
02:40Онищенко рассказал об угрозе распространения коронавируса в России
02:25На Украине представили первый разведывательный беспилотник
02:19Крымчане смогут баллотироваться на пост президента, сообщил Клишас
02:15СМИ: США хотят ограничить въезд для граждан Белоруссии и Киргизии
02:07В Ливане начались массовые демонстрации против нового правительства
02:05Историк обвинил Польшу в позорной фальсификации итогов Второй мировой
01:59В Минобороны раскрыли время на защиту Москвы от ракетного удара
01:48Совфед откроет сессию рассмотрением поправок в кодексы
01:42Русские священники выбыли из французского шоу "Голос", покорив судей
01:40В сенате США отклонили запрос демократов о документах по Украине
01:39Во французском колледже нашли рукопись стихотворения Виктора Гюго
01:30Адвокаты Трампа раскритиковали демократов на слушаниях по импичменту
01:22Генсек ООН надеется, что военная комиссия по Ливии соберется 28 января
01:18Пушков высмеял делегацию Украины в ПАСЕ после слов о России
01:09Демократы в сенате США требуют у Белого дома документы по Украине
Лента новостейМолния