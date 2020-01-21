В Пекине подтвердили пять новых случаев заражения коронавирусом

"По состоянию на 18.00 21 января в Пекине выявлено 10 подтвержденных случаев заражения пневмонией, вызванной новым типом коронавируса. По два случая заражения выявлены у жителей районов Хаядянь, Дасин и Чанпин, по одному – в районах Фэнтай, Сичэн и Тунчжоу, а также один случай у жителя города Ухань, который приехал в Пекин", - говорится в сообщении ведомства.
Пациент из района Фэнтай – 37-летний мужчина - поехал в командировку в Ухань 10 января, вернулся в Пекин на следующий день, 14 января у него проявились симптомы заболевания, но в больницу он обратился только 20 числа. Житель района Хайдянь также был в командировке в городе Ухань, вернулся оттуда 4 января, симптомы у него появились 9 января, но за помощью к медикам он обратился только через 5 дней. 56-летний житель района Сичэн был там с 8 по 16 января, по возвращении в Пекин он сразу заболел, но также не сразу пошел в больницу, а лишь 20 января.
Также заболели две женщины – 18-летняя студентка из района Тунчжоу, которая обратилась в больницу 20 января – на следующий день после появления симптомов, и 32-летняя жительница района Хайдянь.
В конце декабря китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань, предварительно установлено, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019-nCoV. По состоянию на 23.00 (18.00 мск) 21 января, в стране зарегистрировано 319 случаев заражения, 270 случаев в провинции Хубэй, 10 – в Пекине, 17 в провинции Гуандун, 6 – в Шанхае, 5 в провинции Чжэцзян, 2 в городе Тяньцзинь, 5 – в Чуньцине, по одному в провинциях Хунань, Сычуань, Шаньдун и на Тайване. Шесть человек уже скончались. Вирус уже распространился и за пределы Китая, случаи заражения зафиксированы в Южной Корее, Японии и Таиланде. Власти Китая официально подтвердили, что вирус передается от человека к человеку.