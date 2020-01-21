Порт Хельсинки стал самым оживленным из пассажирских в Европе

ХЕЛЬСИНКИ, 21 янв — РИА Новости. Пассажирский порт Хельсинки третий год подряд остается самым оживленным в Европе, сообщает пресс-служба морской гавани.

"В прошлом году через него прошло 12,2 миллиона пассажиров, что на один процент больше, чем в 2018 году", — говорится в сообщении.

Основу перевозок в прошлом году составили регулярные паромные рейсы —11,6 миллиона пассажиров (плюс 0,4 процента к 2018 году).

Самым популярным направлением остается Хельсинки-Таллин — 8,9 миллиона путешественников (плюс 0,8 процента к 2018 году), что составляет 77 процентов всех пассажиров порта Хельсинки.

"Благодаря быстрому и интенсивному транспортному сообщению между Хельсинки и Таллином, они, по большей части, превращаются в города-побратимы, в которых направляются не только туристы, но и рабочие. Это имеет большое влияние на бизнес", — отмечается в сообщении.

Как и в предыдущие годы, число пассажиров на маршруте Хельсинки-Стокгольм оставалось достаточно стабильным — перевезено 2,3 миллиона туристов (минус 1,2 процента). На петербургском маршруте было почти 200 тысяч пассажиров, что на 6,5 процента меньше, чем годом ранее.

Самый большой и быстрый рост показывают круизы.