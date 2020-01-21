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Туризм
2020-01-21T21:39+0300
https://ria.ru/20200121/1563688154.html
Порт Хельсинки стал самым оживленным из пассажирских в Европе
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РИА Новости

Порт Хельсинки стал самым оживленным из пассажирских в Европе

20:49 21.01.2020 (обновлено: 21:39 21.01.2020)
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© Fotolia / Oleg PodzorovВид на порт в центре Хельсинки, Финляндия
Вид на порт в центре Хельсинки, Финляндия
© Fotolia / Oleg Podzorov
ХЕЛЬСИНКИ, 21 янв — РИА Новости. Пассажирский порт Хельсинки третий год подряд остается самым оживленным в Европе, сообщает пресс-служба морской гавани.
"В прошлом году через него прошло 12,2 миллиона пассажиров, что на один процент больше, чем в 2018 году", — говорится в сообщении.
Основу перевозок в прошлом году составили регулярные паромные рейсы —11,6 миллиона пассажиров (плюс 0,4 процента к 2018 году).
Самым популярным направлением остается Хельсинки-Таллин — 8,9 миллиона путешественников (плюс 0,8 процента к 2018 году), что составляет 77 процентов всех пассажиров порта Хельсинки.
"Благодаря быстрому и интенсивному транспортному сообщению между Хельсинки и Таллином, они, по большей части, превращаются в города-побратимы, в которых направляются не только туристы, но и рабочие. Это имеет большое влияние на бизнес", — отмечается в сообщении.
Как и в предыдущие годы, число пассажиров на маршруте Хельсинки-Стокгольм оставалось достаточно стабильным — перевезено 2,3 миллиона туристов (минус 1,2 процента). На петербургском маршруте было почти 200 тысяч пассажиров, что на 6,5 процента меньше, чем годом ранее.
Самый большой и быстрый рост показывают круизы.
"Международное круизное движение в порту Хельсинки достигло нового рекорда в 2019 году: 603,5 тысячи пассажиров круизных кораблей прибыли в город, что на 16 процентов больше, чем в предыдущем году. В течение круизного сезона порт Хельсинки посетило 303 (плюс шесть процентов) круизных судна, когда впервые в истории их число превысило 300", — отмечается в сообщении.
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