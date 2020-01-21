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Руденко обсудил с главой МИД Абхазии двустороннее сотрудничество
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РИА Новости

Руденко обсудил с главой МИД Абхазии двустороннее сотрудничество

18:47 21.01.2020
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© Министерство иностранных дел Российской ФедерацииЗаместитель Министра иностранных дел Российской Федерации Андрей Руденко
Заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации Андрей Руденко
© Министерство иностранных дел Российской Федерации
Заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации Андрей Руденко. Архивное фото
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Андрей Руденко обсудил во вторник с министром иностранных дел Республики Абхазия Дауром Кове взаимодействие двух стран во внешней политике и ход Женевских дискуссий, сообщает российское дипведомство.
"Стороны обсудили актуальные вопросы внешнеполитического взаимодействия двух стран, а также региональную проблематику, включая ход Женевских международных дискуссий по стабильности и безопасности в Закавказье", - отметили в МИД РФ .
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Как отметили в министерстве, беседа сторон подтвердила настрой на дальнейшее углубление многопланового сотрудничества между двумя государствами.
Очередной раунд Международных женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье состоялся 10-11 декабря. В нем приняли участие представители Абхазии, Южной Осетии, Грузии, России и США при сопредседательстве ООН, ОБСЕ и ЕС.
Женевские дискуссии регулярно проводятся с октября 2008 года. Один из главных вопросов - подписание документа о неприменении силы. Москва, Цхинвал и Сухум призывают Тбилиси подписать это соглашение, но Грузия, не признающая независимости своих бывших автономий, настаивает, что обязательство о неприменении силы должна взять на себя Россия. Южная Осетия и Абхазия подчеркивали, что Грузии следует заключить это соглашение именно с двумя республиками, а не с РФ, которая не является стороной конфликта.
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Андрей РуденкоМИД АбхазииМИД РФВ мире
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