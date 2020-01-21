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Оператор "Северного потока – 2" изложил доводы по газовой директиве ЕС
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РИА Новости

Оператор "Северного потока – 2" изложил доводы по газовой директиве ЕС

18:50 21.01.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкРабочие на участке строительства газопровода "Северный поток — 2"
Рабочие на участке строительства газопровода Северный поток — 2
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Рабочие на участке строительства газопровода "Северный поток — 2". Архивное фото
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. "Северный поток — 2" соответствует всем требованиям для его исключения из правил обновленной Газовой директивы ЕС в Германии, в том числе требованию по сроку завершения проекта, заявил РИА Новости официальный представитель Nord Stream 2 AG (компания-оператор проекта) Йенс Мюллер.
"На дату вступления в силу (обновленной Газовой директивы ЕС - ред.) 23 мая 2019 года трубопровод "Северный поток — 2" был завершен с точки зрения экономической функциональности. Например, на сегодняшний день безвозвратные инвестиции составили 5,8 миллиарда евро", - заявил представитель компании в ответ на вопрос об одном из условий для исключения проекта из правил Газовой директивой ЕС, которое гласит, что газопровод должен быть построен до 23 мая 2019 года.
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Кроме того, проект соответствует требованиям немецкого законодательства об обеспечении "наиболее безопасных, недорогих, учитывающих интересы потребителей, эффективных и соответствующих принципам экологической ответственности" поставок газа, отметил представитель Nord Stream 2 AG.
Немецкий парламент в ноябре принял законопроект, регулирующий применение поправок к Газовой директиве ЕС в Германии, под которые подпадает проект "Северный поток — 2". В нем отмечается, что действие правил третьего энергопакета временно (на срок не более 20 лет) не распространяется на "находящуюся на территории Германии часть" трубопроводов, отвечающих следующим требованиям: первая точка соединения такой трубы с сетью страны ЕС находится в Германии, трубопровод был построен до 23 мая 2019 года, есть объективные основания для такого исключения (амортизация сделанных инвестиций, соображения надежности снабжения), исключение не будет иметь негативного эффекта на конкуренцию и безопасность энергоснабжения ЕС.
Федеральное сетевое агентство ФРГ в середине января сообщило РИА Новости, что приняло заявки от Nord Stream 1 AG и Nord Stream 2 AG на освобождение газопроводов "Северный поток" и "Северный поток — 2" от требований газовой директивы ЕС. Заявки должны быть обработаны до 23 мая 2020 года.
Северный поток — 2
30 сентября 2019, 11:18
"Северный поток — 2"
6261102
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Nord Stream 2 AGСеверный поток — 2ЕвросоюзГерманияЭкономика
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