Оператор "Северного потока – 2" изложил доводы по газовой директиве ЕС

"На дату вступления в силу (обновленной Газовой директивы ЕС - ред.) 23 мая 2019 года трубопровод "Северный поток — 2" был завершен с точки зрения экономической функциональности. Например, на сегодняшний день безвозвратные инвестиции составили 5,8 миллиарда евро", - заявил представитель компании в ответ на вопрос об одном из условий для исключения проекта из правил Газовой директивой ЕС, которое гласит, что газопровод должен быть построен до 23 мая 2019 года.

Кроме того, проект соответствует требованиям немецкого законодательства об обеспечении "наиболее безопасных, недорогих, учитывающих интересы потребителей, эффективных и соответствующих принципам экологической ответственности" поставок газа, отметил представитель Nord Stream 2 AG.

Немецкий парламент в ноябре принял законопроект, регулирующий применение поправок к Газовой директиве ЕС в Германии, под которые подпадает проект "Северный поток — 2". В нем отмечается, что действие правил третьего энергопакета временно (на срок не более 20 лет) не распространяется на "находящуюся на территории Германии часть" трубопроводов, отвечающих следующим требованиям: первая точка соединения такой трубы с сетью страны ЕС находится в Германии, трубопровод был построен до 23 мая 2019 года, есть объективные основания для такого исключения (амортизация сделанных инвестиций, соображения надежности снабжения), исключение не будет иметь негативного эффекта на конкуренцию и безопасность энергоснабжения ЕС.