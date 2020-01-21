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https://ria.ru/20200121/1563687907.html
Попов упрекнул Водонаеву за слова о "быдле", получающем маткапитал
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РИА Новости

Попов упрекнул Водонаеву за слова о "быдле", получающем маткапитал

18:46 21.01.2020 (обновлено: 22:08 21.01.2020)
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАлена Водонаева
Алена Водонаева
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Телеведущий Евгений Попов упрекнул модель Алену Водонаеву в некорректных словах о материнском капитале.
Ранее она заявила, что после введения маткапитала за первого ребенка "отчаявшиеся от нищеты россияне" или "быдло, которому вечно не хватает на бутылку водки", станут рожать по несколько детей, чтобы получить деньги.
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Попов отметил, что эти выплаты "невозможно превратить в бутылку водки".
"Если мы внимательно прочтем положение о материнском капитале, то узнаем главное: то, что его нельзя пропить, на эти деньги нельзя ничего физического купить", — сказал он в эфире радио КП.
Ведущий напомнил, что полученные после рождения детей деньги со временем можно потратить на жилье или образование.

"Здесь скорее просвещение важно, а не личность и, еще раз повторюсь, выдающиеся формы Алены Водонаевой", — заключил он.

Телеведущая не первый раз привлекает к себе внимание громкими заявлениями. В конце декабря она написала, что "презирает" семьи, которые "живут в нищете" и растят несколько детей. Критика Водонаевой материнского капитала также вызвала большой резонанс в обществе. Так, спикер Госдумы Вячеслав Володин ранее назвал ее высказывания оскорблением всех россиян и призвал наказать ведущую по закону об оскорблении общества.
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1581620321
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Алена ВодонаеваШоу-бизнесЕвгений ПоповГосдума РФВячеслав ВолодинМоскваОбщество
Популярные комментарии
Беда в том, что никто не вдумывается в то, что она сказала. Она никого не оскорбляет. Стадо увидело слово "быдло" и не поняв смысла сказанного, завопило - долой Водонаеву.
21 января, 19:51
Агент Госдепа
15000134
Беда не в Водонаевой. Беда в том, что таких, как она, немало. Не читает закон о материнском капитале, а судит. Сходу. Наотмашь. Не задумываясь, что оскорбляет. Не до того ей. Саранча встаёт на крыло.Беда.
21 января, 19:10
МЛМаксим Лавров
36210010
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