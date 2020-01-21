Попов упрекнул Водонаеву за слова о "быдле", получающем маткапитал

Ранее она заявила, что после введения маткапитала за первого ребенка "отчаявшиеся от нищеты россияне" или "быдло, которому вечно не хватает на бутылку водки", станут рожать по несколько детей, чтобы получить деньги.

Попов отметил, что эти выплаты "невозможно превратить в бутылку водки".

"Если мы внимательно прочтем положение о материнском капитале, то узнаем главное: то, что его нельзя пропить, на эти деньги нельзя ничего физического купить", — сказал он в эфире радио КП

Ведущий напомнил, что полученные после рождения детей деньги со временем можно потратить на жилье или образование.

"Здесь скорее просвещение важно, а не личность и, еще раз повторюсь, выдающиеся формы Алены Водонаевой", — заключил он.