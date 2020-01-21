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В России гарантированный пенсионный план может заработать с 2022 года
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РИА Новости

В России гарантированный пенсионный план может заработать с 2022 года

18:45 21.01.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПервый заместитель председателя Банка России Сергей Швецов
Первый заместитель председателя Банка России Сергей Швецов
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Первый заместитель председателя Банка России Сергей Швецов. Архивное фото
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Новая система добровольных пенсионных накоплений, которую планируется запустить в России, - гарантированный пенсионный план - может заработать с 2022 года вместо планировавшегося ранее 2021 года, сообщил в Госдуме первый заместитель председателя Банка России Сергей Швецов.
Банк России и Минфин представили в конце октября 2019 года новую систему добровольных пенсионных накоплений - гарантированный пенсионный план. Ранее планировалось, что новая система после тщательной подготовки может заработать в 2021 году.
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Планируется, что ГПП предоставит гражданам возможность самостоятельно финансировать свою негосударственную пенсию при поддержке государства. Предполагается также, что ГПП будет абсолютно добровольной системой, а пенсионные накопления в ней будут государством гарантированы.
"План - завершить общественное обсуждение и в середине февраля опубликовать редакцию, учитывающую результаты общественного обсуждения", - рассказал Швецов, выступая на заседании комитета Госдумы по финрынку.
По процедуре правительства вывешивается проект закона, дальше проект закона вносится Минфином в правительство, а правительство вносит в Государственную думу, пояснил он.
"Предполагается, что система заработает с 1 января 2022 года", - сказал Швецов. "Мы планировали, что документ должен появиться в Государственной думе в начале осени", - добавил он.
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Сергей ШвецовГосдума РФЦентральный Банк РФМинистерство финансов РФРоссияОбщество
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