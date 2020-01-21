МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Новая система добровольных пенсионных накоплений, которую планируется запустить в России, - гарантированный пенсионный план - может заработать с 2022 года вместо планировавшегося ранее 2021 года, сообщил в Госдуме первый заместитель председателя Банка России Новая система добровольных пенсионных накоплений, которую планируется запустить в России, - гарантированный пенсионный план - может заработать с 2022 года вместо планировавшегося ранее 2021 года, сообщил в Госдуме первый заместитель председателя Банка России Сергей Швецов

Банк России и Минфин представили в конце октября 2019 года новую систему добровольных пенсионных накоплений - гарантированный пенсионный план. Ранее планировалось, что новая система после тщательной подготовки может заработать в 2021 году.

Планируется, что ГПП предоставит гражданам возможность самостоятельно финансировать свою негосударственную пенсию при поддержке государства. Предполагается также, что ГПП будет абсолютно добровольной системой, а пенсионные накопления в ней будут государством гарантированы.

"План - завершить общественное обсуждение и в середине февраля опубликовать редакцию, учитывающую результаты общественного обсуждения", - рассказал Швецов, выступая на заседании комитета Госдумы по финрынку.

По процедуре правительства вывешивается проект закона, дальше проект закона вносится Минфином в правительство, а правительство вносит в Государственную думу, пояснил он.