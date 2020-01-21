Глава комитета Госдумы пожелал Чайке удачи на новом посту

"Я с ним дружу. Что я пожелаю? Удачи. Надеюсь, что опыт пригодится в новой работе. Он замечательный человек, замечательный юрист, очень организованный, знающий законодательство. Поэтому еще послужит Родине", - сказал Крашенинников журналистам.