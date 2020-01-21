Глава комитета Госдумы пожелал Чайке удачи на новом посту

МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Покинувший пост генерального прокурора Юрий Чайка, который получил предложение стать полпредом президента в СКФО, - юрист, знающий законодательство, опыт прошлой работы пригодится ему на новом посту, заявил журналистам глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.
Президент во вторник провёл в Кремле встречу с Чайкой и замглавы СКР Игорем Красновым, кандидатуру которого глава государства предложил в качестве нового генпрокурора. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил журналистам, что Чайка получил предложение стать полпредом президента в СКФО, формально указ о его назначении пока не подписан.
"Я с ним дружу. Что я пожелаю? Удачи. Надеюсь, что опыт пригодится в новой работе. Он замечательный человек, замечательный юрист, очень организованный, знающий законодательство. Поэтому еще послужит Родине", - сказал Крашенинников журналистам.