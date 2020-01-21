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Глава комитета Госдумы пожелал Чайке удачи на новом посту
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РИА Новости

Глава комитета Госдумы пожелал Чайке удачи на новом посту

18:42 21.01.2020
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПредседатель комитета Государственной Думы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 24 июля 2018
Председатель комитета Государственной Думы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 24 июля 2018
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Покинувший пост генерального прокурора Юрий Чайка, который получил предложение стать полпредом президента в СКФО, - юрист, знающий законодательство, опыт прошлой работы пригодится ему на новом посту, заявил журналистам глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.
Президент во вторник провёл в Кремле встречу с Чайкой и замглавы СКР Игорем Красновым, кандидатуру которого глава государства предложил в качестве нового генпрокурора. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил журналистам, что Чайка получил предложение стать полпредом президента в СКФО, формально указ о его назначении пока не подписан.
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"Я с ним дружу. Что я пожелаю? Удачи. Надеюсь, что опыт пригодится в новой работе. Он замечательный человек, замечательный юрист, очень организованный, знающий законодательство. Поэтому еще послужит Родине", - сказал Крашенинников журналистам.
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Павел КрашенинниковГосдума РФЮрий ЧайкаПолитика
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