Открыт этап дистанционного тестирования конкурса "Учитель будущего"

МОСКВА, 21 янв – РИА Новости. Участники профессионального конкурса "Учитель будущего" – одного из проектов президентской платформы "Россия – страна возможностей" получили доступ к дистанционному тестированию, которое будет проходить по 31 января, сообщает пресс-служба АНО "РСВ".

"Всего подготовлены три блока заданий: предметное тестирование, тест по возрастной психологии и педагогике, а также тест по нормам языка и культуре речи. Каждый блок будет открываться последовательно по мере выполнения заданий. До основного теста в каждом блоке тестирования участникам будет предложено пройти демонстрационный тест", – привели в пресс-службе пояснения руководителя проекта Андрея Богданцева.

Конкурс "Учитель будущего", стартовавший 19 ноября 2019 года при поддержке министерства просвещения России, реализуется в рамках федерального проекта "Социальные лифты для каждого" национального проекта "Образование". Он направлен на выявление лучших современных педагогических практик, инновационных подходов в образовании, а также на самореализацию педагогических кадров. Его цель – поддержка и продвижение команд учителей, которые готовы применять современные практики в работе.

Участниками конкурса по итогам регистрационной кампании стали более 39 тысяч учителей.

По итогам заочного этапа будут определены полуфиналисты. Баллы трех участников каждой команды будут суммироваться и сформируют рейтинг команды. Всего в каждом округе России на очном полуфинале встретятся 50 команд. Всех конкурсантов, успешно преодолевших дистанционный этап, ждет доступ к электронным библиотекам и вебинарам, а финалистов – программа совершенствования профессионального мастерства. Команды-победители также получат в наставники известных популяризаторов науки, руководителей и методистов ведущих образовательных учреждений России.