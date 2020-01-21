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Открыт этап дистанционного тестирования конкурса "Учитель будущего"
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РИА Новости

Открыт этап дистанционного тестирования конкурса "Учитель будущего"

18:42 21.01.2020
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© Фото : пресс-служба АНО "РСВ"Участники профессионального конкурса "Учитель будущего"
Участники профессионального конкурса Учитель будущего
© Фото : пресс-служба АНО "РСВ"
МОСКВА, 21 янв – РИА Новости. Участники профессионального конкурса "Учитель будущего" – одного из проектов президентской платформы "Россия – страна возможностей" получили доступ к дистанционному тестированию, которое будет проходить по 31 января, сообщает пресс-служба АНО "РСВ".
"Всего подготовлены три блока заданий: предметное тестирование, тест по возрастной психологии и педагогике, а также тест по нормам языка и культуре речи. Каждый блок будет открываться последовательно по мере выполнения заданий. До основного теста в каждом блоке тестирования участникам будет предложено пройти демонстрационный тест", – привели в пресс-службе пояснения руководителя проекта Андрея Богданцева.
Конкурс "Учитель будущего", стартовавший 19 ноября 2019 года при поддержке министерства просвещения России, реализуется в рамках федерального проекта "Социальные лифты для каждого" национального проекта "Образование". Он направлен на выявление лучших современных педагогических практик, инновационных подходов в образовании, а также на самореализацию педагогических кадров. Его цель – поддержка и продвижение команд учителей, которые готовы применять современные практики в работе.
Участниками конкурса по итогам регистрационной кампании стали более 39 тысяч учителей.
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По итогам заочного этапа будут определены полуфиналисты. Баллы трех участников каждой команды будут суммироваться и сформируют рейтинг команды. Всего в каждом округе России на очном полуфинале встретятся 50 команд. Всех конкурсантов, успешно преодолевших дистанционный этап, ждет доступ к электронным библиотекам и вебинарам, а финалистов – программа совершенствования профессионального мастерства. Команды-победители также получат в наставники известных популяризаторов науки, руководителей и методистов ведущих образовательных учреждений России.
По итогам конкурса будет сформировано сообщество "учителей будущего" из числа полуфиналистов и финалистов конкурса. Они получат возможность участия в образовательных мероприятиях на базе Мастерской управления "Сенеж" – образовательного центра АНО "РСВ", а также в ключевых событиях сферы образования, отметили в пресс-службе.
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