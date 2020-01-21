Мишустин выступает в Доме Правительства. Прямая трансляция

Предыдущее правительство во главе с Дмитрием Медведевым ушло в отставку 15 января. Это произошло после оглашения президентского послания Федеральному собранию, в котором Владимир Путин изложил инициативы по изменению Конституции. В частности, он предложил наделить Госдуму правом утверждать кандидатуру премьер-министра, после чего назначение не сможет заблокировать президент.