Мишустин выступает в Доме Правительства. Прямая трансляция

Предыдущее правительство во главе с Дмитрием Медведевым ушло в отставку 15 января. Это произошло после оглашения президентского послания Федеральному собранию, в котором Владимир Путин изложил инициативы по изменению Конституции. В частности, он предложил наделить Госдуму правом утверждать кандидатуру премьер-министра, после чего назначение не сможет заблокировать президент.
В тот же день Путин предложил занять пост председателя правительства главе ФНС Михаилу Мишустину. Шестнадцатого января Госдума одобрила его кандидатуру.
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