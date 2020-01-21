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Возле здания Дома правительства РФ
Формирование нового правительства
2020-01-21T20:05+0300
https://ria.ru/20200121/1563687521.html
Мишустин выступает в Доме Правительства. Прямая трансляция
https://cdn24.img.ria.ru/images/156368/96/1563689621_0:0:640:360_1036x0_80_0_0_4a5dd92836daa29be1cab6779aa4f514.jpg
РИА Новости
Мишустин выступает в Доме Правительства. Прямая трансляция
Премьер-министр Михаил Мишустин выступает в Доме Правительства.
2020-01-21T20:02+0300
https://nfw.ria.ru/flv/file.aspx?nolog=1&ID=73077153&type=mp4
https://cdn22.img.ria.ru/images/156368/96/1563689621_0:0:640:360_1200x0_80_0_0_81a64944832de45b726cfdb69b7767d6.jpg
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Мишустин выступает в Доме Правительства. Прямая трансляция

20:02 21.01.2020 (обновлено: 20:05 21.01.2020)
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Премьер-министр Михаил Мишустин выступает в Доме Правительства.
Предыдущее правительство во главе с Дмитрием Медведевым ушло в отставку 15 января. Это произошло после оглашения президентского послания Федеральному собранию, в котором Владимир Путин изложил инициативы по изменению Конституции. В частности, он предложил наделить Госдуму правом утверждать кандидатуру премьер-министра, после чего назначение не сможет заблокировать президент.
В тот же день Путин предложил занять пост председателя правительства главе ФНС Михаилу Мишустину. Шестнадцатого января Госдума одобрила его кандидатуру.
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Формирование нового правительстваМихаил МишустинПравительство РФРоссияПолитика
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