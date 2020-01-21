Абашидзе оценил ситуацию с безопасностью российских туристов в Грузии

ТБИЛИСИ, 21 янв – РИА Новости. Грузия будет приветствовать возобновление прямых авиарейсов с Россией , с точки зрения безопасности туристов не существует никаких проблем, заявил спецпредставитель премьера по связям с РФ Зураб Абашидзе

"Мы не раз повторяли, что если будет принято решение о возобновлении авиарейсов, мы будем только рады. Определенные даты начала полетов не были оглашены, однако есть ожидание на новую информацию. Может, мы узнаем об этом в рамках Пражского формата, может, ранее", - заявил Абашидзе журналистам.

По его словам, очередная встреча в Праге с представителем РФ Григорием Карасиным , на котором будет поднят вопрос авиасообщения, состоится в марте. Абашидзе отметил, что если политическое решение в связи с полетами будет принято, то технические вопросы не представляют проблему.

"Что касается безопасности (российских туристов – ред.), нет никаких проблем, это искусственно созданная проблема, в России сами понимают, что никаких подобных случаев не было", - добавил спецпредставитель.

Министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава также сообщила журналистам во вторник, что российские туристы чувствуют себя в Грузии в безопасности.

"Согласно статистике, несмотря на отсутствие прямого авиасообщения с Россией, число российских туристов в Грузии растет… им сложно добираться до Грузии, они все равно приезжают. Это означает, что причина безопасности, из-за которой были введены запреты, больше не стоит в повестке дня", - заявила министр.

Грузино-российские отношения обострились после того, как в Тбилиси опротестовали визит российских депутатов, которые принимали участие в международной конференции православия. Столицу Грузии в июне текущего года захлестнули акции протеста. На этом фоне президент РФ Владимир Путин подписал указ, запретивший российским авиакомпаниям воздушные перевозки граждан из России в Грузию с 8 июля и рекомендовавший туроператорам и агентам не продавать путевки в эту страну.