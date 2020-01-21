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Минпромторг предложил продлить эксперимент по маркировке молочки
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РИА Новости

Минпромторг предложил продлить эксперимент по маркировке молочки

18:30 21.01.2020
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПрилавок в супермаркете
Прилавок в супермаркете
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Минпромторг РФ предлагает продлить срок проведения эксперимента по маркировке ряда видов готовой молочной продукции до 31 мая 2020 года, проект соответствующего постановления правительства опубликован на портале regulation.gov.ru.
Пилотный проект по маркировке молочной продукции стартовал в России с 15 июля 2019 года, он должен завершиться 29 февраля 2020 года. В частности, в рамках эксперимента могут маркироваться молоко и сливки, сыры и творог. С 1 июня 2020 года маркировка молочных продуктов в РФ станет обязательной.
"Предлагаемое изменение позволит обеспечить неразрывный переход участников эксперимента к этапу обязательной маркировки. Дополнительно будет обеспечен полный и последовательный учет маркированной молочной продукции", - отмечается в пояснительной записке к проекту.
Кроме того, российские производители с июля 2018 года оформляют электронные ветеринарные сертификаты (ЭВС) на животноводческую продукцию в системе "Меркурий". Для ряда товаров это требование было отложено. С 1 июля 2019 года обязательным стало оформление ЭВС на всю готовую животноводческую продукцию, кроме питьевого молока, кисломолочной продукции в потребительской упаковке и мороженого.
Данные виды продукции вошли в "Меркурий" с 1 ноября. Тем самым завершился процесс включения животноводческой продукции в систему электронной ветсертификации.
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Некоторые представители бизнеса при обсуждении вопроса маркировки указывали на возможные затраты в связи с необходимостью ее внедрения. Например, Национальный союз производителей молока ("Союзмолоко") ранее оценивал совокупные единовременные инвестиции на внедрение системы маркировки молочной продукции для отрасли в размере 25 миллиардов рублей, а ежегодные затраты - около 20 миллиардов.
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Министерство промышленности и торговли РФРоссияЭкономика
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