Заслуженный спасатель России умер в бассейне фитнес-клуба в Сыктывкаре

По информации пресс-службы регионального управления СК, 59-летний мужчина скончался 21 января в бассейне фитнес-клуба в Сыктывкаре во время плавания. "Следственным отделом по городу Сыктывкар СУ СК России по республике Коми по факту смерти в бассейне фитнес-клуба организована процессуальная проверка", - говорится в сообщении.