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Заслуженный спасатель России умер в бассейне фитнес-клуба в Сыктывкаре
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РИА Новости

Заслуженный спасатель России умер в бассейне фитнес-клуба в Сыктывкаре

18:27 21.01.2020 (обновлено: 18:33 21.01.2020)
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© Фото : МЧС РоссииЗаслуженный спасатель России Дмитрий Тропников
Заслуженный спасатель России Дмитрий Тропников
© Фото : МЧС России
Заслуженный спасатель России Дмитрий Тропников. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 янв - РИА Новости. Заслуженный спасатель России Дмитрий Тропников скончался в бассейне фитнес-клуба в Сыктывкаре, сообщил РИА Новости представитель регионального ГУМЧС.
"В бассейне скончался Дмитрий Тропников, который является заслуженным спасателем России", - сказал собеседник агентства.
По информации пресс-службы регионального управления СК, 59-летний мужчина скончался 21 января в бассейне фитнес-клуба в Сыктывкаре во время плавания. "Следственным отделом по городу Сыктывкар СУ СК России по республике Коми по факту смерти в бассейне фитнес-клуба организована процессуальная проверка", - говорится в сообщении.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причины смерти.
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Следственный комитет РФРоссияСыктывкарПроисшествия
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