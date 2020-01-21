Заслуженный спасатель России умер в бассейне фитнес-клуба в Сыктывкаре

С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 янв - РИА Новости. Заслуженный спасатель России Дмитрий Тропников скончался в бассейне фитнес-клуба в Сыктывкаре, сообщил РИА Новости представитель регионального ГУМЧС.
"В бассейне скончался Дмитрий Тропников, который является заслуженным спасателем России", - сказал собеседник агентства.
По информации пресс-службы регионального управления СК, 59-летний мужчина скончался 21 января в бассейне фитнес-клуба в Сыктывкаре во время плавания. "Следственным отделом по городу Сыктывкар СУ СК России по республике Коми по факту смерти в бассейне фитнес-клуба организована процессуальная проверка", - говорится в сообщении.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причины смерти.