В ОНФ предложили показывать школьникам советское кино

В понедельник в министерстве культуры состоялась встреча и.о. министра культуры РФ Владимира Мединского с лидерами кинопроизводства. В ходе обсуждения директор кинокомпании "СТВ" Сергей Сельянов высказал предложение придумать систему организованных школьных походов в кино, поскольку, по его мнению, среди молодежи интерес к этому снижается. Мединский поручил подготовить обращение в Минпросвещения, чтобы создать совместную программу поддержки походов школьников в кино.