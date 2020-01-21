Посол США в Косово прокомментировал возможное авиасообщение с Сербией

БЕЛГРАД, 21 янв – РИА Новости. Письмо о намерениях восстановить в будущем авиасообщение между Белградом и Приштиной является заслугой президента США Дональда Трампа и его команды, считает американский посол в самопровозглашенном Косово Филип Коснет.
Делегация министерства экономики Сербии и представители косовоалбанских властей в присутствии советника по нацбезопасности США Роберта О'Брайена и посла США в Берлине Ричарда Гренеля в понедельник подписали в американском диппредставительстве в Берлине меморандум (письмо о намерениях) с компанией Lufthansa о возможном восстановлении коммерческого авиасообщения между Белградом и Приштиной.
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В Сербии документ восприняли осторожно, министр строительства и транспорта Зорана Михайлович подчеркнула, что еще предстоит согласовать условия авиасообщения с международными силами безопасности и миссиями в Косово. Сербский президент Александр Вучич на критику оппозиции поспешил отметить, что "этот компромисс не означает признания независимости Косово".
"Президент Трамп и его команда очень хорошо потрудились над достижением этого соглашения, которое является только началом светлого будущего для наших друзей в Косово и Сербии. Как президент Трамп сказал вчера, это шаг к победе всего региона", - написал во вторник посол Коснет в Twitter.
Коммерческое авиасообщение между Белградом и Приштиной отсутствует 21 год, со времен вооруженного конфликта между властями Сербии и косовоалбанскими боевиками 1998-1999 годов.
В 2015 году международный контингент под эгидой НАТО (KFOR) отменил зону воздушной безопасности в 25 километров от административной линии Косово к центральной Сербии. Косовоалбанские власти контролируют нижнюю воздушную зону над краем, на высоте свыше 6,2 тысячи метров, согласно международным соглашениям, контроль продолжает осуществлять Венгрия (HungaroControl).
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