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Теплоснабжение
2020-01-21T18:24+0300
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СГК в 2020 году увеличит объем ремонтов в Новокузнецке на 12,5%
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РИА Новости

СГК в 2020 году увеличит объем ремонтов в Новокузнецке на 12,5%

18:24 21.01.2020
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© РИА Новости / Анна СкудаеваРемонт теплосетей
Ремонт теплосетей
© РИА Новости / Анна Скудаева
Ремонт теплосетей
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Сибирская генерирующая компания (СГК) в 2020 году планирует увеличить объем ремонтов в Новокузнецке на 12,5% и заменить 9 километров трубопроводов, говорится в сообщении СГК.
"В Новокузнецке в 2020 году Сибирская генерирующая компания планирует заменить 9 километров потенциально аварийных трубопроводов, при этом в 2019 году плановые показатели ремонтной программы составили 8 километров", - сообщает СГК.
Как отмечает компания, поэтапное обновление изношенных участков теплосетей, которые СГК в 2017 году получила в аренду у муниципалитета, позволило на треть сократить количество выявленных дефектов в этом отопительном сезоне. В период с 15 сентября по 31 декабря 2019 года энергетики СГК выявили и устранили в тепловом контуре Кузнецкой ТЭЦ 161 повреждение, в то время как за аналогичный период 2018 года было зафиксировано 248 случаев повреждений на сетях.
"Количество порывов сократилось благодаря плановой замене тепловых сетей, а также эффективной диагностике и применению инновационных методов: акустической томографии и телевизионной съемки", - подчеркивает энергокомпания.
Фрагмент подстанции во время строительства ТЭС
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СГК работает в Алтайском, Красноярском краях, Кемеровской, Новосибирской и Свердловской областях, Хакасии и Тыве. В состав группы входят четыре ГРЭС, одна ГТЭС и 19 ТЭЦ общей электрической мощностью 14,7 ГВт и тепловой мощностью 24,3 тысячи Гкал/ч. На долю станций СГК приходится порядка 23-25% выработки тепла и электроэнергии энергосистемы Сибири. Принадлежащая холдингу Рефтинская ГРЭС (Свердловская область) на время переходного периода, связанного с покупкой станции, временно находится в эксплуатации у компании "Энел Россия".
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ТеплоснабжениеЭнел РоссияСибирская генерирующая компанияНовокузнецк
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