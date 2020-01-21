СГК в 2020 году увеличит объем ремонтов в Новокузнецке на 12,5%

МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Сибирская генерирующая компания (СГК) в 2020 году планирует увеличить объем ремонтов в Новокузнецке на 12,5% и заменить 9 километров трубопроводов, говорится в сообщении СГК.

"В Новокузнецке в 2020 году Сибирская генерирующая компания планирует заменить 9 километров потенциально аварийных трубопроводов, при этом в 2019 году плановые показатели ремонтной программы составили 8 километров", - сообщает СГК.

Как отмечает компания, поэтапное обновление изношенных участков теплосетей, которые СГК в 2017 году получила в аренду у муниципалитета, позволило на треть сократить количество выявленных дефектов в этом отопительном сезоне. В период с 15 сентября по 31 декабря 2019 года энергетики СГК выявили и устранили в тепловом контуре Кузнецкой ТЭЦ 161 повреждение, в то время как за аналогичный период 2018 года было зафиксировано 248 случаев повреждений на сетях.

"Количество порывов сократилось благодаря плановой замене тепловых сетей, а также эффективной диагностике и применению инновационных методов: акустической томографии и телевизионной съемки", - подчеркивает энергокомпания.