Стартовал этап тестирования конкурса "Мастера гостеприимства"

МОСКВА, 21 янв – РИА Новости. Стартовал дистанционный этап конкурса "Мастера гостеприимства" президентской платформы "Россия – страна возможностей"; этап состоит из двух блоков тестирования, которое участники проекта смогут пройти в личном кабинете на сайте конкурса, сообщает пресс-служба АНО "РСВ".
"Цель дистанционного этапа - проверить эрудицию, общие знания конкурсантов в различных областях и личностные качества, которые необходимы для прохождения очных этапов конкурса. Участникам предъявляются задания различной степени сложности, но требующие минимального времени на решение. В условиях ограниченного времени конкурсанты будут решать тесты самостоятельно, без помощи подсказок в интернете", - приводится в сообщении комментарий руководителя конкурса "Мастера гостеприимства" Евгения Малыгина.
Первый блок, состоящий из теста способностей и теста знаний, доступен участникам для прохождения до 08:00 22 января по московскому времени. Время прохождения блока составляет 50 минут. Второй блок, включающий в себя тест оценки компетенций, станет доступен участникам 29 января. За сутки до начала каждого блока конкурсанты могут пройти демотесты, заранее проверив свои способности.
Результаты каждого блока тестирования будут опубликованы в личных кабинетах участников в течение 4-5 дней с момента его завершения и обработки результатов. Успешно прошедшие этот этап конкурса выйдут в полуфиналы, которые пройдут в 9 регионах России с февраля по апрель.
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Помимо тестирования, для участия в очных этапах конкурса конкурсантам необходимо снять ролик и разместить в личном кабинете участника до 6 февраля ссылку на видео, выложенное на YouTube. Технические требования для видео опубликованы на сайте конкурса.
Всероссийский профессиональный конкурс "Мастера гостеприимства" стартовал 13 ноября. Цель проекта — раскрытие потенциала профессионалов, формирование новых традиций, повышение стандартов сервиса и престижа профессий в сферах туризма и гостеприимства. В ходе конкурса, кроме знаний и компетенций участников, будут оцениваться их авторские проекты. Лучшие получат поддержку и будут реализованы в регионах России. Соорганизатором конкурса выступает Общенациональный союз индустрии гостеприимства (ОСИГ).
Победителями станут 50 конкурсантов. Все они смогут участвовать в программе наставничества с лидерами индустрии и представителями органов власти, 25 из них также получат сертификат на специальную образовательную программу в московской школе управления "Сколково".
Конкурс "Мастера гостеприимства" проходит в несколько этапов: регистрация и отборочный этап, региональные полуфиналы и финал. По итогам заявочной компании, на конкурс зарегистрировались более 20 тысяч участников. Региональные полуфиналы будут проводиться с февраля по апрель в 9 регионах России. Финал состоится в апреле 2020 года и соберет 200 отраслевых специалистов.