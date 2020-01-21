Голикова рассказала о принятых мерах из-за коронавируса в Китае

МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Власти России в связи с распространением в Власти России в связи с распространением в Китае нового коронавируса усилили санитарно-карантинный контроль в пунктах пропуска через границу, сообщили в секретариате и.о. вице-премьера РФ Татьяны Голиковой

"Правительством в связи с осложнившейся эпидемиологической ситуацией, вызванной распространением в Китае заболевания новым коронавирусом, организованы и проводятся все необходимые мероприятия, направленные на снижение рисков для здоровья наших граждан, связанных с возможностью завоза возбудителя данного заболевания на территорию страны", - заявила Голикова, слова которой приводит секретариат.

Как пояснили в секретариате, Роспотребнадзором усилен санитарно-карантинный контроль в пунктах пропуска через государственную границу РФ, отработан алгоритм действий при выявлении лиц с признаками инфекционного заболевания.

Также проработаны вопросы немедленной изоляции больных и установления медицинского наблюдения за контактными, а также обеспечения лабораторной диагностики в учреждениях Роспотребнадзора.

"Приняты меры по обучению медицинского персонала... Установлено взаимодействие с властями КНР и Всемирной организацией здравоохранения", - уточнили в секретариате.

Также отмечается, что тактика противоэпидемических мер будет корректироваться с учетом поступающей из Китая и Всемирной организации здравоохранения информации, в том числе, при необходимости, в рамках работы правительственной комиссии по вопросам химической и биологической безопасности.

В конце декабря китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань. Первые заболевшие имели отношение к рынку морепродуктов. Эксперты предварительно установили, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019-nCoV.

По состоянию на 20 января, в общей сложности был зарегистрирован 291 случай заражения. Шесть человек скончались. Вирус уже распространился за пределы Китая, случаи заражения зафиксированы в Южной Корее, Японии и Таиланде. Власти Китая официально подтвердили, что вирус передается от человека к человеку.