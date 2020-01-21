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Голикова рассказала о принятых мерах из-за коронавируса в Китае
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РИА Новости

Голикова рассказала о принятых мерах из-за коронавируса в Китае

18:20 21.01.2020 (обновлено: 18:30 21.01.2020)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Власти России в связи с распространением в Китае нового коронавируса усилили санитарно-карантинный контроль в пунктах пропуска через границу, сообщили в секретариате и.о. вице-премьера РФ Татьяны Голиковой.
"Правительством в связи с осложнившейся эпидемиологической ситуацией, вызванной распространением в Китае заболевания новым коронавирусом, организованы и проводятся все необходимые мероприятия, направленные на снижение рисков для здоровья наших граждан, связанных с возможностью завоза возбудителя данного заболевания на территорию страны", - заявила Голикова, слова которой приводит секретариат.
Как пояснили в секретариате, Роспотребнадзором усилен санитарно-карантинный контроль в пунктах пропуска через государственную границу РФ, отработан алгоритм действий при выявлении лиц с признаками инфекционного заболевания.
Также проработаны вопросы немедленной изоляции больных и установления медицинского наблюдения за контактными, а также обеспечения лабораторной диагностики в учреждениях Роспотребнадзора.
"Приняты меры по обучению медицинского персонала... Установлено взаимодействие с властями КНР и Всемирной организацией здравоохранения", - уточнили в секретариате.
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Также отмечается, что тактика противоэпидемических мер будет корректироваться с учетом поступающей из Китая и Всемирной организации здравоохранения информации, в том числе, при необходимости, в рамках работы правительственной комиссии по вопросам химической и биологической безопасности.
В конце декабря китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань. Первые заболевшие имели отношение к рынку морепродуктов. Эксперты предварительно установили, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019-nCoV.
По состоянию на 20 января, в общей сложности был зарегистрирован 291 случай заражения. Шесть человек скончались. Вирус уже распространился за пределы Китая, случаи заражения зафиксированы в Южной Корее, Японии и Таиланде. Власти Китая официально подтвердили, что вирус передается от человека к человеку.
Коронавирусы - семейство из более чем 30 вирусов, разделенных на два подсемейства. Впервые были выделены в 1965 году. Поражают людей, домашних животных, птиц, свиней, крупный рогатый скот. Коронавирус способен провоцировать поражение дыхательной системы, желудочно-кишечного тракта, нервной системы.
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Распространение нового коронавирусакоронавирусыТатьяна ГоликоваКитайРоссияВ мире
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